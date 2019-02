Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Kilder til VG: Giske vil bli nestleder i Trøndelag Ap

Trond Giskes kandidatur som ny nestleder i Trøndelag Ap splitter valgkomiteen i fylket, som etter et fem timer langt møte ikke klarte å komme til enighet om en innstilling.

Publisert: 18.02.19 19:29 Oppdatert: 18.02.19 20:32







I siste minutt – kort tid før valgkomiteen møttes for å bli enige om hvem de mener bør utgjøre det nye styret i Trøndelag Ap – leverte Trondheim Ap inn en liste med forslag.

På listen står Trond Giske, får VG opplyst.

Valgkomiteen i Trøndelag Ap møttes klokken 15, like etter at forslaget ble innlevert.

I møtet ble forslaget om at Giske skal innta den mektige nestlederposisjonen møtt med skarpe protester, og komiteen klarte ikke å bli enige, ifølge VGs kilder.

les også Giske-varslere: – Dette er ingen seier for ham

Dragkamp i valgkomiteen

Valgkomiteens leder Jorodd Asphjell er svært ordknapp da VG fikk kontakt med ham ved 19-tiden.

– Diskusjonene pågår fortsatt, så vi får se hvor langt vi kommer. Hvis vi ikke kommer i mål i dag, så må vi fortsette en annen dag, sier Asphjell.

VG har mandag snakket med kilder som sier Giske den siste tiden skal ha vært i kontakt med flere sentrale politikere i Trøndelag Ap og, ifølge kildene, lansert sitt eget kandidatur til fylkesstyret.

Giske skal i samtaler med partikolleger ha gitt uttrykk for at han ønsker å tiltre som nestleder i fylkespartiet – ved siden av dagens nestleder May Britt Lagesen.

VG er kjent med at Lagesen skal ha gitt klar beskjed om at det for henne er uaktuelt å sitte i fylkeslagets ledelse sammen med Giske.

les også Trond Giske og Haddy Njie skal gifte seg

Gikk av

Giske måtte i januar i fjor gå av som nestleder i Ap etter at partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering i fem saker.

7. februar i år konkluderte Stenseng og Støre på nytt med å opprettholde sine konklusjoner etter at Giske 23. oktober hadde innlevert en 70 siders klage, hvor han bestridte flere av sakene.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Trond Giske mandag kveld.