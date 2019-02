Fungerende KrF-leder og landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Scanpix

Bollestads menighet får kritikk etter «Kongo-tur»

Fungerende KrF-leder Olaug Bollestads menighet i Ålgård får kritikk etter at barn og voksne malte ansiktet svart for å late som om de var kongolesere.

NTB

Publisert: 07.02.19 05:19







Det var Dagbladet som først omtalte saken, der barn og voksne på søndagsskolen i Ålgård baptistmenighet sist helg malte seg i ansiktet for vise hvordan folk har det i Kongo.

Bildene av ansatte kledd ut som kongolesere, med ansiktet malt svart havnet på sosiale medier, og ifølge Gjesdalbuen ble flere av barna malt svarte i ansiktet. Praksisen med å portrettere en mørkhudet person ved å sminke seg svart i ansiktet kalles «blackface» i teaterverdenen, men brukes sjelden, fordi det av mange oppfattes som rasistisk.

– Å bruke svartmaling i ansiktet vitner om dårlig dømmekraft, at en ikke kjenner kritikken mot «blackface». Det er bra at de ønsker å fortelle ungene om Kongo, men dette er ikke måten å gjøre det på. Jeg synes dette i beste fall er tankeløst, sier nestleder Mari Linløkken i Antirasistisk Senter til Dagbladet.

Engasjert i Kongo

Ålgård baptistmenighet er menigheten til landbruksminister og fungerende KrF-leder Olaug Bollestad.

– Det er leit at noen oppfatter arrangementet på Ålgård som sårende, og denne tilbakemeldingen må tas på alvor. Min erfaring er at Ålgård baptistmenighet har et stort engasjement for Kongo, og det i mange år. Utover dette har jeg ingen kommentar, skriver Bollestad i en sms til Stavanger Aftenblad.

Menighetsrådsleder Klaus Hestenes er overrasket og har ikke hørt om blackface.

– Hvis dette er viktig å ta tak i for Antirasistisk Senter, så tenker jeg at det ikke kan være mye rasisme rundt omkring, sier han til Aftenbladet.

– Folk kler seg ut

Han sier de ikke hadde til hensikt å gjøre narr av noen. Ifølge Hestenes har menigheten har hatt lignende arrangementer før, og nå er han usikker på om de skal droppe tradisjonen med å male seg svarte i ansiktet.

– I skuespill kler folk seg ut. Vi hadde med oss en familie fra Kongo, og de syntes dette var uproblematisk, sier han