Bolighus tatt av jordras i Orkdal – én person bekreftet savnet

Én person er bekreftet savnet etter at et bolighus ble tatt av et ras ved Gjølme i Orkdal lørdag ettermiddag.

Publisert: 16.02.19 16:07 Oppdatert: 16.02.19 16:48







– Det har gått et jord og snøras i området. Situasjonen er nå uavklart. Én person er savnet etter raset. Vedkommende er leietager i huset som er begravet etter raset, sier brannmester Fred Mælen til VG.

Politiet opplyser til VG at bolighuset som er truffet har sklidd av grunnmuren, og at de har startet søk på stedet.

Raset er 30 ganger 100 meter stort, skriver politiet på Twitter.

Det skal ikke være fare for andre hus eller nye ras.

Politiet jobber nå med å stabilisere stedet slik at de kan begynne søk. En spesialbil og en søkshund er på vei fra Trondheim, forteller brannmester Mælen.

Brannvesenet vet foreløpig ikke årsaken til raset på nåværende tidspunkt.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.29 lørdag ettermiddag.

Politiet skriver på Twitter at de har startet søk på stedet.

– Et bolighus er truffet av jordraset. Politiet søker i området etter folk, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie ved Trøndelag politikammer til Adressa.

HRS Sør-Norge melder at redningshelikopter bistår i arbeidet.

Brannvesen og teknisk vakt fra kommunen er også på stedet, melder politiet.

Kriseteamet i kommunen er varslet, skriver NTB.