Karantenetiden er over for Per Sandberg. Her er han fotografert sammen med samboer Bahareh Letnes i forbindelse med lanseringen av boken de ga ut sammen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Per Sandberg: – Skal registrere meg hos Nav

Karantenetiden er over for Frps tidligere nestleder Per Sandberg. Nå skal han registrere seg som arbeidsledig – og for alvor ta fatt på gründerplanene.

NTB

– Onsdag er jeg per definisjon arbeidsledig. Da skal jeg registrere meg hos Nav , på lik linje med alle andre i samme situasjon, sier han til NTB.

I seks måneder har Sandberg gått på etterlønn fra regjeringen, etter at han trakk seg som fiskeriminister i august. I samme periode har han vært ilagt en karantene som forbyr ham å drive næringsvirksomhet.

– Flere tilbud

Onsdag går karantenen ut, og Sandberg står fritt til å gå i gang med sine varslede businessplaner.

– Jeg har fått en rekke interessante tilbud, både fra norsk næringsliv og fra utlandet. Nå skal jeg vurdere dem, sortere dem og følge dem opp. Jeg skal prøve å skaffe meg noe å leve av, sier Sandberg.

Karantenetiden har ikke vært helt uten kontroverser. I høst dro Sandberg på en tur til Iran hvor han blant annet møtte representanter fra myndighetene. Som følge av dette slo Karantenenemnda fast at han hadde brutt karantenen, og understrekte i et brev at han ikke kunne drive «noen form for næringsvirksomhet».

– Enormt potensial

Foreløpig er Sandberg tilbakeholden om hvilke konkrete planer han har, men han bekrefter at handel med Iran står på blokka.

– Mitt inntrykk av potensialet i dette er forsterket. Det gjelder ikke bare Iran, men også andre regioner, som Sentral-Asia og Afrika. Potensialet er enormt, sier den tidligere Frp-politikeren.

Sandberg og samboeren Bahareh Letnes har sammen stiftet et aksjeselskap. I tillegg har de hvert sitt enkeltpersonforetak.

– Framover nå finnes det ikke en eneste fridag. Både Bahareh og jeg har mye å drive med, sier Sandberg.

I et brev til Statsministerens kontor har den tidligere statsråden rapportert om tre betalte foredrag i løpet av karantenetiden, på til sammen 13.500 kroner. Dette er blitt avkortet fra etterlønnen.

Ikke imponert

I tillegg til pålegget om å holde seg borte fra næringsvirksomhet har Sandberg for første gang siden 1987 har gått seks måneder uten et eneste politisk verv.

– Savner du politikken?

– Ikke hele tiden, men noen ganger. Det er interessant å se politikken utenfra og observere hvilke feil og prioriteringer de gjør, sier Sandberg.

Han savner et tydelig «retningsvalg» fra den nye flertallsregjeringen og etterlyser en vilje til å ta upopulære avgjørelser.

Under regjeringsforhandlingene mener han at «småsaker» fikk altfor mye oppmerksomhet, og trekker fram abortlovgivning og barnetrygd som eksempler på dette.

– Det som trengs, er å slanke offentlig sektor kraftig og redusere skatter og avgifter kraftig, mener Sandberg.