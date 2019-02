DØDSULYKKE: Dette er tredje gang en ulykke med denne helikoptertypen har endt i dødsfall. Foto: GISLE JØRGENSEN / NRK

18 ulykker med helikoptertypen som styrtet i Røldal

Helikoptertypen som styrtet nord for Røldal skisenter har vært i 17 ulykker før. Denne var den tredje med dødelig utfall for Robinson R-44.

Publisert: 18.02.19 13:43







To personer i 40-årene omkom søndag i en helikopterulykke i Røldal . Etter flere timer med leting ble helikoptervraket funnet i fjellet.

Havariinspektør Tor Nørstergård i Statens havarikommisjon for transport sier til VG at helikopteret ikke er spesielt utsatt for ulykker.

– Men antall ulykker reflekteres av hvor mange av helikoptertypen som er i bruk, forklarer han.

Og denne helikoptertypen er ifølge ham veldig vanlig i Norge.

Nøstergård opplyser også om at helikopteret brukes som skolehelikopter og dermed ikke skal være spesielt vanskelig å styre.

To tidligere dødsulykker

Senest 24. juli 2018 ble et helikopter av typen Robinson R-44 utsatt for vanskelige vindforhold. Etter å ha landet i en steinrøys ble det store skader på fartøyet.

Selve ulykken skjedde like ved riksgrensen på svensk side og førte ikke til noen større personskader. Denne ulykken undersøkes fortsatt.

I tillegg har det vært 16 andre avgitte rapporter om ulykker fra Statens havarikommisjon for transport siden 1997 med denne helikoptertypen.

Dette var den tredje ulykken med dødelig utfall for Robinson R-44.

De to forrige ulykkene som endte med dødsfall var tilbake i 2010 og 2012.

Den første dødsulykken skjedde 27. januar 2010. I rapporten fra Statens havarikommisjon står det at to helikoptre fløy fra Melsomvik til Oslo. Etter å ha havnet i et tåkebelte ved Horten mistet det ene helikopteret kontrollen og styrtet i Oslofjorden. Alle fire om bord døde.

Den 11. januar 2012 døde to personer i en ulykke da de drev med reindriving. Snøbyger og mørke gjorde det vanskelig å styre helikopteret. Havarikommisjonen sin teori var at de mistet kontroll grunnet tap av visuelle referanser og mulig vertigo.

Ikke meldt inn

Det tok nesten 12 timer fra helikopteret, av typen Robinson 44, lettet klokken 14.30 til det ble funnet i fjellet ved 3-tiden.

– Helikopteret var ikke på flightplan. Turen var altså ikke meldt inn til lufttrafikktjenesten. Dersom de hadde gjort det, ville redningsarbeidet ha kommet i gang mye tidligere, sier vakthavende redningsleder Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Man er ikke pålagt å melde inn turer, men det kan enkelt gjøres per telefon eller på nett.

Familie og venner varslet politiet klokken 21.53 om at de ikke hadde hørt fra de to i helikopteret, skriver NTB.

Det ble blant annet satt i gang sporing av mobiltelefonene til de to personene.

Ti minutter etter at helikopteret tok av skal det ha vært sms-kontakt mellom pårørende og de to som var om bord.

– Klokken 15.56 ble det registrert et treff på en basestasjon i nærheten av Seljestad. På dette tidspunktet skulle helikopteret ha vært fremme på Karmøy, sa vakthavende redningsleder Johan Mannsåker til VG.