OPPGJØR: Tidligere statsråd Ola Borten Moe mener 17-åringen har blitt mistenkeliggjort i landets mektigste aviser. Foto: Ole Martin Wold

Ola Borten Moe hardt ut mot Grande i sex-saken

Publisert: 10.04.18 13:39 Oppdatert: 10.04.18 14:45

Sp-nestleder Ola Borten Moe tar et kraftig oppgjør med Trine Skei Grande for måten hun har omtalt sex-episoden med en 17-åring i 2008. Episoden skjedde i Borten Moes bryllup.

– Mange var til stede og fikk det med seg. Jeg vil karakterisere det som en offentlig hemmelighet. Fra hans og fra familiens side har det imidlertid aldri vært noe ønske om offentlighet rundt saken - av åpenbare årsaker. Nå ligger også episoden svært langt tilbake i tid og var for de fleste av oss glemt. I forbindelse med Metoo-sakene sent i fjor og utvidelsen av Regjeringen i januar kom saken opp igjen i form av rykter. Det opplevdes nok som svært ubehagelige for alle involverte parter, skriver han i et Facebook-innlegg som ble publisert tirsdag.

– Dette er i grunnen er oppdatering jeg gjerne skulle vært foruten. Det er et privat anliggende og angår ikke norsk offentlighet. Mine motiver vil sannsynligvis bli dratt i tvil, skriver han.

Innlegget kom få timer før Venstre holder pressekonferanse om helgens landsmøte.

Borten Moe ønsker ikke å la seg intervjue i saken, men har gitt VG tillatelse til å gjengi innlegget.

Trine Skei Grande ønsker ikke å kommentere saken.

– Hvordan ser du på at Ola Borten Moe har lagt ut denne Facebook-oppdateringen tirsdag formiddag?

– Nei, dette har jeg ingen kommentar til. Jeg har aldri kommentert det, og kommer ikke til å kommentere det, svarer Grande på Venstres pressekonferanse på Stortinget før landsmøtet i partiet kommende helg.

Hun vil heller ikke si noe om at Borten Moe la ut innlegget på Facebook kort tid før Venstres pressekonferanse.

– Det har jeg heller ingen kommentar til, sier Venstre-lederen.

Reagerer på påskeintervju

I innlegget kritiserer han Skei Grande for at hun har fremstilt episoden som om 17-åringen var den aktive part og som at hun ble satt i en vanskelig situasjon.

– Det var tvert imot mye mistenkeliggjøring av alle rykter mot henne generelt, denne episoden inkludert, skriver han.

Bakgrunnen for utspillet hans er blant annet at saken på nytt kom opp i påsken da finansminster Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og Grande ga et intervju til VG Helg , der hendelsen blir omtalt som rykter og et forsøk på torpedering av regjeringsforhandlingene på Jeløya. I intervjuet med VG sa Grande:

– Men på Jeløya merket vi at veldig mange var interessert i den prosessen som pågikk ved forhandlingsbordet – og mange ønsket å torpedere den.

– Og noen var villige til å bruke mye penger for det, sa Grande.

Det siste en ganske tydelig henvisning til at Borten Moes slektning skal ha blitt tilbudt 400 000 kroner av nettstedet Resett for å snakke om saken, noe han avslo.

– Ingen innrømmelse av forholdet

Saken ble mye omtalt i sosiale medier og av det høyrevridde nettstedet Resett under regjeringsforhandlingene i januar. Som følge av dette valgte Grande å fortelle til VG og Aftenposten om hvordan hun har opplevd denne ryktestormen.

Moe mener mannen som var involvert, som i 2008 var 17 år, har kommet dårlig ut av medieomtalen av saken. Han skriver også at det var enighet mellom Grande og mannen om at ingen av dem skulle uttale seg om denne saken offentlig. Likevel gjorde Grande dette i Aftenposten og VG 16. januar.

– Avtalen var å ikke omtale dette offentlig fra noen av dem. Skei Grande valgte imidlertid å kommentere denne og andre saker i et stort intervju i Aftenposten 16. januar under premisset om at hun levde med trusler som følge av sitt politiske engasjement, og at mange forsøker å skremme henne fra innflytelse. Videre får vi vite at hun har fortalt sin historie til Statsministeren og at hun «kan ha gjort dumme ting på fest». Det er ingen innrømmelse av forholdet. Det var tvert imot mye mistenkeliggjøring av alle rykter mot henne generelt, denne episoden inkludert. Jeg tviler ikke på at Trine Skei Grande har vært utsatt for mye ufin oppførsel og trusler i politikken, men denne saken er definitivt ikke blant dem, skriver han.

VG skrev i januar om at nettstedet Resett tilbød mannen 400.000 kroner for å fortelle sin historie. Borten Moe mener dette, i kombinasjon med at dette ble avvist som rykter og forsøk på å torpedere regjeringsforhandlingene, gjør at det fremstår som at mannen var ute etter egen økonomisk vinning i saken.

Borten Moe skriver at fra guttens og fra familiens side har det aldri vært noe ønske om offentlighet rundt saken.

– Ikke greit

Borten Moe skriver at det ikke er noe tvil om de faktiske forhold.

– Dette handler imidlertid ikke om episoden tilbake i 2008, der skjedde det ingenting ulovlig. Men det handler om at en person som slett ikke har ønsket eller søkt oppmerksomhet om saken blir mistenkeliggjort for å fortelle sannheten av en av Norges mektigste personer gjennom Norges mektigste medier. Det er ikke greit, skriver han.

VG skrev i februar at Solberg har mottatt to brev der hun blir varslet om oppførselen til Venstre-leder og statsråd Trine Skei Grande (V) på en fest i 2008.