PUNGER UT: Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp velger å godta et forlik som innebærer at organisasjonen må betale to millioner dollar til amerikanske myndigheter. Her fra en appell på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i Oslo under en markering for stans i utsendelse av flyktninger til Afghanistan i fjor høst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norsk Folkehjelp betaler to millioner dollar til USA for å unngå kostbar rettsprosess

NTB

Publisert: 03.04.18 23:22

Norsk Folkehjelp har inngått et forlik med amerikanske myndigheter om å betale to millioner dollar for brudd på vilkår i en avtale med USAID.

– Til tross for uenighet om rimeligheten og berettigelsen av det amerikanske kravet, har Norsk Folkehjelp akseptert å betale forliksbeløpet. Dette har vi gjort for å kunne få avsluttet saken. Vi har vurdert at det vil være ytterst kostbart og tidkrevende å ta saken inn for det amerikanske rettsapparatet. Forliket gjør at vi kan fokusere videre på arbeidet vårt for en tryggere og mer rettferdig verden, og det er det aller viktigste for oss, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp .

Det amerikanske byrået for internasjonal utvikling (USAID) har ansvar for det meste av USAs ikke-militære utviklingshjelp. Amerikanske myndigheter mener Norsk Folkehjelp har brutt med ett av vilkårene i en avtale med USAID i 2012 om nødhjelpsleveranser til Sør-Sudan. Folkehjelpen har imidlertid en annen oppfatning og mener de ikke har gjort noe galt.

I forbindelse med kontraktsinngåelsen undertegnet Norsk Folkehjelp også en erklæring om at organisasjonen de ti siste årene ikke hadde hatt noen form for samarbeid eller tilknytning til personer, organisasjoner eller stater som befant seg på USAs forbudslister. Folkehjelpen tolket dette som kun å gjelde land og prosjekter der USAIDs midler ble brukt. USAID mener imidlertid at forpliktelsen gjaldt hele Norsk Folkehjelps virksomhet, også når denne er finansiert av andre donorer.

Norsk Folkehjelp bisto i tiåret fram mot 2012 med assistanse med eksplosivrydding i tilknytning til et seismikkprosjekt i Iran. I tillegg gjennomførte en av partnerorganisasjonene kurs i menneskerettigheter og demokrati for ungdom i Gaza. Prosjektene var finansiert og støttet av henholdsvis Norsk Hydro og Norad. Ingen av prosjektene ble finansiert ved hjelp av USAID.

