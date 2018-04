I BRUMUNDDAL: Da søsteren forsvant, reiste Terje Opheim til bygda for å støtte familien. Dette bildet ble tatt da han møtte VG mens Janne Jemtland ennå hadde status som savnet. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG

Janne Jemtlands bror om rettssaken: – Rart og slitsomt

Publisert: 04.04.18 18:04

I flere uker var lillesøsterens forsvinning og død en av de største nyhetssakene i landet. Nå forbereder Terje Opheim seg på at saken skal opp for retten til høsten.

– Det kommer til å bli rart og slitsomt. Vi får bare forberede oss på like mye oppstyr som det var i dagene etter hun forsvant, sier Terje Opheim til VG.

I romjulen i fjor ble søsteren Janne plutselig borte etter å ha vært på romjulsfest på et lokalt grendehus i Brumunddal. To uker senere ble Terjes svoger pågrepet og siktet for drap på kona.

Dagen etter ble Janne Jemtland funnet død i Glomma. Da hadde ektemannen i avhør forklart hvor politiet kunne finne henne.

Mannen i 40-årene sitter fremdeles varetektsfengslet, og saken skal etter planen opp for retten til høsten.

Terje Opheim forteller at han gruer seg.

– Kommer familien til å være der under rettssaken?

– De greiene der har vi ikke tatt stilling til ennå. Det har vært deilig med en stille periode uten å måtte lese om saken i media hver dag, så får vi ta de spørsmålene når det nærmer seg, sier han.

Døde av skuddskader

Politiet holder fremdeles kortene svært tett til brystet.

VG har i flere uker forsøkt å få snakke med Innlandet politidistrikt om etterforskningen, men det eneste de, via sine kommunikasjonsrådgivere, ønsker å si, er at de «ikke har noe nytt å komme med nå».

Sist gang politiet var villige til å snakke med VG, var i slutten av februar. Da sa politiadvokat André van der Eynden at avhørene av siktede hadde gått inn i «en mer konfronterende fase».

I tiden før han ble pågrepet, bodde ektemannen hjemme sammen med ekteparets to mindreårige sønner. Han hevdet hele tiden at Janne hadde forsvunnet fra hjemmet etter at de kom hjem fra festen.

– Hvordan var det å omgås han i ukene før han ble pågrepet?

– Jeg ønsker ikke å snakke om de ukene der ennå. Det blir for tidlig, sier Terje Opheim.

På en pressekonferanse i starten av februar opplyste politiet at Janne Jemtland døde av skuddskader , og at de tror hun ble skutt utendørs på ekteparets eiendom.

Politiet har tidligere uttalt at de tar sikte på å ferdigstille etterforskningen før sommeren.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra ektemannens forsvarer Ida Andenæs.

