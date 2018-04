ENIGHET: NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-sjef Hans Christian Gabrielsen har hatt sin første megling sammen. Her sammen med riksmekler Nils Dalseide. Foto: Hallgeir Vågenes

Storstreiken er avverget

Publisert: 08.04.18 15:27 Oppdatert: 08.04.18 16:40

Partene i meklingen i privat sektor har kommet til enighet. LO sier ja til riksmeklerens skisse.

Med det er faren for streik for 35.000 medlemmer i LO og YS over.

Riksmegler Nils Dalseide har bekreftet på en pressekonferanse at LO og NHO er enige om en løsning i oppgjøret.

– På basis av partenes vilje til å samarbeide og lete etter løsninger på tross av til dels kraftig motstridende interesser, så har vi lyktes å komme fram til et grunnlag for at jeg har lagt fram et forslag som begge parter har anbefalt, sa riksmekler Nils Dalseide klokken like før 15.30 søndag ettermiddag.

– Dermed blir det ingen konflikt i forbindelse med det samordnede oppgjøret våren 2018, konstaterer han.

Forslaget skal nå til uravstemning, som innebærer at medlemmene tar stilling til forslaget, som avholdes den 26. april.

VG fikk rundt klokken 14.00 opplyst at partene i meklingen i privat sektor hadde fått forelagt en skisse til løsning av riksmeklingsmannen, som innebar en ramme på omtrent 2,8 prosent hvor det gis én krone i generelt tillegg og to kroner og femti øre til lavtlønte uten lokal forhandlingsrett.

Skogen Lund: - Lettet

– Det har vært kompliserte, slitsomme og intense forhandlinger og en virkelig styrkeprøve, men vi mener vi har kommet fram til en godt resultat for begge parter, sier Kristin Skogen Lund i en kommentar til NTB.

Partene er enige om mål og rammer for en ny AFP- ordrning (Avtalefestet pensjon), der detaljene skal utredes og tas inn i senere tariffoppgjør.

– Vi er veldig lettet over at vi kom frem til en løsning. Vi har måttet ettergi noen krav, men er fornøyd med at vi har fått et resultat som er bra for begge parter. Jeg opplever at vi har fått til et oppgjør innen forsvarlige økonomiske rammer. Også har vi blitt enige om en målsetning for en ny AFP-ordning, og den kommer til å bli bedre, sa Skogen Lund under pressekonferansen.

Dette ble de enige om

Tre punkter i forhandlingene skal ha vært kritiske. Det ene er endringer i AFP. Det andre er Obligatorisk tjenestepensjon (OTP), der striden har stått om opptjening skal skje fra første krone i stedet for fra de første 90.000 kronene i lønn slik det er i dag. Det siste er reise, kost og losji.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen konstaterer fornøyd at meklingen i privat sektor har ført til økt lønn og en bedre AFP-ordning.

– Vi har fått på plass mange viktige seire i dette oppgjøret. Vi har tettet hull i dagens AFP-ordning, vi har sikret sliterne et godt tillegg, og ikke minst har vi tatt et viktig skritt i kampen mot sosial dumping, sa Gabrielsen under pressekonferansen.

LO kom imidlertid ikke seirende ut av striden om opptjening fra første krone i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP).

– Vi legger ikke kravet fra oss. Dette skal vi kjempe for, både politisk og overfor arbeidsgiverne, sier Gabrielsen.

Det generelle lønnstillegget blir på 1 krone i timen fra 1. april 2018, det vil si 1950 kroner i året. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på 2,50 kroner i timen og 4875 kroner i året til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, som er 464 139 kroner i året.

– Dette er i tråd med vårt krav om økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samtidig som vi løfter de lavest lønte, mange av dem kvinner, slår Hans-Christian Gabrielsen fast

Kunne blitt storstreik

Meglingen mellom NHO og LO og YS-forbundene har pågått siden onsdag, og ved midnatt gikk fristen ut. Partene har nå forhandlet på overtid. Om meglingen ikke førte frem, kunne den første storstreiken på 18 år være et faktum.

Like før midnatt opplyste riksmegler Nils Daleide at partene er villige til å arbeide etter fristen. Det er fredsplikt så lenge partene megler.

Hadde ikke partene kommet til enighet, kunne hele 35.000 medlemmer i LO og YS blitt tatt ut i streik fra søndag morgen klokken 6.00. Totalt kunne storstreiken omfattet inntil 200.000 ansatte, ifølge NTB.

Etter mange timers megling på overtid sto LO og NHO fortsatt langt fra hverandre tidligere i dag.