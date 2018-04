DØDE: Lille Maria ble bare 17 måneder. Hun døde som følge av en sykehusfeil. Foto: Privat

Pårørende fortviler over nedbyggingen av norske sykehus: – Maria burde ikke blitt sendt hjem

Publisert: 23.04.18 08:51

SKARNES (VG) Maria (1) ble sendt hjem fra sykehus – to dager senere var hun død. Nå er mamma Rita Therese Ziem gravid igjen.

– Jeg har vært gjennom det verste som kan skje i livet. Jeg har mistet et barn, fordi systemet sviktet. Maria burde ikke blitt sendt hjem, sier Rita Therese Ziem.

VG møtte henne første gang for to år siden, kort tid etter at Kaja Maria, eller Maria som foreldrene kalte henne, døde som følge av feilbehandling på Ullevål sykehus. Den lille jenta ble bare 17 måneder gammel.

Helsetilsynet konkluderte i sin rapport med at behandlingen av Maria sviktet på flere punkter. Ordningen med åpen retur praktiseres ikke forsvarlig, ifølge rapporten. Sykehuset sendte jenta hjem, men tok ikke foreldrene på alvor da de ringte og sa at Maria var blitt dårligere og kanskje burde legges inn igjen.

– Jeg har det bedre nå, men det har vært tøft tid. Jeg har måttet gjøre store forandringer i livet for å komme meg videre, sier Ziem.

I dag er hun høygravid, etter å ha fått assistert befruktning i Danmark. Babyen skal hete Allegra, som betyr energi og glede på spansk. I en enebolig på Skarnes, som ligger like utenfor Kongsvinger, skal hun vokse opp. Etter at Maria døde flyttet Ziem fra Oslo, trolig for godt. Hun ønsker å føde Allegra på et lokalsykehus, fordi det føles tryggere.

– Jeg føler at de ansatte har mer tid her, litt utenfor storbyen, sier Ziem.

– For første gang siden Maria døde føler jeg meg trygg i møte med sykehuset.

Fakta ENDRET PRAKSIS FOR ÅPEN RETUR ETTER MARIA-SAKEN: * Etter hendelsen med Maria har OUS endret praksis for åpen retur, forteller leder av Barne- og ungdomsklinikken, Terje Rootwelt, til VG. * Det er laget en oppdatert rutine som sikrer at foreldrene får informasjon om hva de skal følge med på når barnet reiser hjem. Den sier også noe om hvordan sykehuset skal ta i mot telefonsamtaler hvis foreldrene ringer tilbake. Sykehuset skal ha lav terskel for å ta barnet inn igjen til fornyet vurdering, sier Rootwelt. * Det gis skriftlig informasjon til foreldrene ved utreise om hva de skal gjøre hvis barnet blir dårligere igjen.

Overlege: – Setter liv i fare

Tirsdag tok den pensjonerte overlegen og professoren fra St. Olavs, Svein Erik Gisvold, et opprør med nedbyggingen av norske sykehus i VG. Han holdt nylig et foredrag på årsmøte til Helsetjenesteaksjonen, hvor han dro frem flere eksempler på pasienter som har mistet livet etter å ha blitt sendt hjem fra sykehus - blant dem Maria.

– Det blir stadig færre sengeplasser, og det går utover pasientene. Syke mennesker sendes hjem, må snu i døra eller skrives ut for tidlig fordi det ikke er plass. Det setter liv i fare, sier Grisvold.

– Jeg fikk livet snudd på hodet. Å miste et barn er det største sjokket du kan få, særlig når det er det eneste barnet du har, sier Ziem.

To måneder etter at Maria døde, ble Ziem gravid igjen, men spontanaborterte og ble lagt inn på Ullevål for utskrapning, som er et kirurgisk inngrep. I timene etter inngrepet steg feberen hennes. Legene mente det var en forkjølelse.

– Jeg studerte til å bli sykepleier på den tiden, og var sikker på at feberen var en komplikasjon. Men det var legene uenig i, sier hun.

BAKGRUNN: Maria (1) døde etter feilbehandling

Fikk samme sykdom som datteren døde av

I panikk skriver hun seg selv ut av Ullevål, med 40 i feber. Famlende finner hun en taxi og reiser til privatsykehuset Volvat. Her slår legene alarm og sender henne til Ahus, hvor hun ligger innlagt i flere dager.

Ziem kom til Volvat med 40,7 i feber, høy puls og lavt blodtrykk, bekrefter daglig leder Jens-Christian Dolva.

– Det ble oppfattet som tegn på en alvorlig infeksjon. Hun ble akutt henvist til Ahus, etter eget ønske, sier Dolva.

Pressesjef Geir Boye Lindhjem ved Akershus universitetssykehus bekrefter at pasienten kom til sykehuset med over 40 i feber og sepsis.

– Hun ble satt på antibiotikabehandling i et døgn før det ble foretatt en ny utskrapning – i tråd med vanlig medisinsk behandling, sier Lindhjem.

Sepsis var den samme infeksjonen som datteren Maria døde av.

– På sykehuset der datteren min døde får jeg den samme infeksjonen som tok livet av henne. Da tenkte jeg at nå er bunnen virkelig nådd, sier Ziem.

– Hva var grunnen til at du reagerte på den måten og reiste fra Ullevål?

– Etter alt jeg har vært igjennom håpet jeg sykehuset hadde lært, men det endte med en ny opplevelse der jeg følte at jeg ikke ble tatt på alvor. Jeg skal aldri tilbake til Ullevål.

Ullevål: Bestrider at pasienten ikke ble tatt på alvor

Ullevål sykehus beklager at pasienten ikke føler at hun ble tatt på alvor, sier klinikkleder for Kvinneklinikken, Bjørn Busund. Han mener likevel at fremstillingen er uriktig. Ifølge journalnotatet fra 16. juli 2016 ble pasienten utredet livmorbetennelse (endometritt), men valgte selv å skrive seg ut av sykehuset før legene hadde kommet til en konklusjon.

– Vi bestrider at pasienten ikke ble tatt på alvor under dette oppholdet. Hun ble behandlet helt i tråd med gjeldende medisinske prinsipper, sier Busund.

– Planen var å ha henne til observasjon. Tjue minutter senere konfererte utskrivende lege med Volvat, og man forsøkte å overtale pasienten til å komme tilbake til Ullevål. Pasienten ønsket ikke dette og man ble da enige om å ta kontakt med Ahus.

Samhandlingsreformen fra 2011 introduserte ordet «foretak» i helsevesenet. Mange har siden bekymret seg for at omstillingen førte til at sykehusene ble mindre sykehus og mer bedrift, med lønnsomhet og effektivitet i fokus.

– Jeg mener vi er på vei inn på et feilspor. Det er mer fokus på å drive business enn pasientene, men det må ikke være sånn. Det er ikke for sent å snu. Jeg tror på at vi kan reversere utviklingen, men vi trenger kritiske stemmer, sier Ziem.