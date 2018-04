FLYTTER: Ørjan Pedersen og familien flytter fra Arnøyhamn til Nordreisa fordi veien ut av bygda stenges til stadighet på grunn av skredfare. Bildet i bakgrunnen viser et ras langs fjellsiden på øya. Foto: PRIVAT/SIGRUN NYGAARD

Orker ikke skredveien lenger: Solgte huset og sa opp jobben

Publisert: 01.04.18 12:45 Oppdatert: 01.04.18 13:40

Familien Pedersen har fått nok av å måtte si ifra seg jobboppdrag og risikere å bli tatt av skred under den daglige pendlingen. Nå flytter de fra barndomsbygda i Troms.

– Nå klarer vi ikke mer. Situasjonen er såpass prekær at vi ikke har noe annet valg, sier Ørjan Pedersen til VG.

De siste ni årene har han og kona bodd i Arnøyhavn i Troms . Bygda der han ble født og oppvokst. Pedersen er daglig leder i en rørleggerbedrift og har hele Nord-Troms som arbeidsplass. Da går det ikke at den eneste veien ut av Arnøyhamn, fylkesvei 347, stadig stenges fordi den er så utsatt for skred.

– Jeg kommer meg på jobb i Skjervøy med båt. Men det hjelper ikke stort når jeg er avhengig av bilen for å komme meg rundt til kunder.

De siste tre ukene anslår han at veien har vært stengt i ti-tolv dager. Skjærtorsdag var blant dagene hvor han har vært nødt til å si ifra seg rørleggeroppdrag fordi veien har vært stengt den siste uken.

– Økonomisk har jeg ikke turt å regne på hvordan dette påvirker meg. For vår private del blir dette siste vinter her ute. Vi flytter til fastlandet på grunn av veien.

Ingen vei på en uke

Søndag er det én uke siden veien stengte, og ut ifra Vegvesenets oversikt vil den forbli stengt inntil videre. Lokalsamfunnene får kjørt inn mat med det som opprinnelig er en legeskyssbåt.

– Kona har vært i mammaperm og skulle etter planen starte i ny jobb ved den lokale skolen og barnehagen i mai. Den måtte hun bare si ifra seg, sier Pedersen.

Han forteller at det å få tre barn har fått dem til å prioritere annerledes. I desember solgte de huset sitt.

– Vi har ikke tenkt på dette så lenge. Vi fant ut at nok er nok. Vi er nødt til å flytte for å drive bedrift og for å slippe å være livredd skred hver dag man kjører på jobb.

Isolasjonen på Nordkapp tærer på

Lenger nord sliter de også med stengte veier. Nordkapp kommune og flere av bygdene i kommunen har ikke hatt vei hele påskeuken. Kommunen betegner situasjonen som alvorlig.

– Vi er bekymret for hvor lenge dette skal vare. Jeg vil ikke si at vi er i en krise ennå, men situasjonen er alvorlig, sier Magda Filonowicz, stabssjef i Nordkapp kommune, til NRK .

Ledergruppen i kommunen holder nå daglige krisemøter. Lørdag fortalte rådmann Raymond Robertsen til VG at folk begynner å bli slitne. Blant annet brøytemannskaper og sykehjemsansatte har måttet påta seg mange ekstra skift.

Lørdag ble det også satt inn helikopter for å fremprovosere snøskred ved hjelp av trykkbølger, og dermed sikre veiene i fylket. Helikopteret skulle først til Nordkapp kommune, men måtte avbryte arbeidet på grunn av snøbyger og dårlig sikt, ifølge iFinnmark .

