NESTEN TRUFFET: Bilen til Øyvind Berg ble stående mellom to snøskred fredag ettermiddag.

Øyvind Berg og familien ble fanget mellom to snøskred

Kaja Storrøsten

Publisert: 30.03.18 17:13 Oppdatert: 30.03.18 17:54

De gikk to snøskred samtidig ved Kvalsund i Finnmark. Øyvind Berg og familien ble fanget imellom. – Vi hadde flaks, sier han.

På fredag ettermiddag satt Øyvind Berg, samboeren hans og deres to år gamle datter i bilen på riksvei 94 ved Kvalsund i Finnmark .

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

Da de kjørte ut av en tunnel, ble de plutselig møtt med det Berg beskriver som en «hvit vegg», ifølge NRK .

Det hadde gått ras rett ved inngangen til Stallgargotunnelen i Finnmark.

Til NRK forteller Berg at samboeren bråbremset rett før den kjørte inn i snømassen. Samtidig gikk det ras rett bak bilen. De ble fanget mellom to ras rett utenfor tunnelen. Han fikk familien ut av bilen og inn i tunnelen.

– Det var ganske skremmende. Det hele gikk veldig fort. I ettertid ser vi at vi hadde flaks som havnet mellom skredene. Datteren vår sov, hun fikk ikke med seg noe, skriver Berg i en sms til VG.

– Alt bra er bra med oss. Vi er hjemme nå. Bilen står fast i skredet inntil videre, skriver Berg.

Tore Nilsen fra Hammerfest kom kjørende i tunnelen rett etter skredet. Det er han som har tatt bildene.

– Vi er jo litt vant til at sånne her ting kan skje her. Men denne kom veldig overraskende. Men det var flere som kommenterte at det var en snøskavl som burde vært fjernet før, sier han til VG.

Da han fikk høre at det var en bil imellom i skredet der.

– Jeg tenkte «ka farsken?». Når du havner mellom snøskred så har du veldig flaks, sier han.

– Det kom snøskred 50 til 70 meter bak bilen.

Siden forrige helg har det gått rundt 40 snøskred bare i Finnmark, og torsdag var nær 30 veistrekninger i Nord-Norge stengt. Torsdag skrev VG at flere bygder og kommuner er isolert i området.

Torsdag opplyste Vegvesenet at det siden helgen har gått minst 25 skred på E69 til Honningsvåg og Nordkapp og på Magerøya, og at det på fylkesvei 173 har gått tre skred det siste døgnet.

– Det er snakk om i hvert fall 40 skred her i området. Alle skredene har gått på stengte veier, og vi har ikke fått noen meldinger om personskader. Det viser nødvendigheten av at veiene er stengt, sa Mørk til VG på torsdag.

Minst 14 strekninger i fylket kommer til å være stengt inntil videre, ifølge Vegvesenets oversikt fredag kveld.

