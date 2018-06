Masseslagsmål i Oslo sentrum – kvinne skadet

Publisert: 27.06.18 01:44

INNENRIKS 2018-06-26T23:44:58Z

Politiet fikk natt til onsdag melding om at rundt 30 menn sloss med slagvåpen og machete på Youngstorget i Oslo.

Ifølge politiet var det rundt 30 personer som barket sammen og brukte diverse gjenstander til å kaste og slå på hverandre. De ble beskrevet som i 20-30-årsalderen.

– Vi fikk første melding cirka fem på ett om det såkalte masseslagsmålet. Det skal ha vært en større gruppe menn, beskrevet som menn med afrikansk bakgrunn som slåss. Det var nevnt både slagvåpen og machete, men vi har ikke funnet det så langt. De fleste hadde tydeligvis brukt planker og jernstenger og flasker, sier operasjonsleder Tor Jøkling til VG.

Han forteller at deltakerne løp i alle retninger da politiet kom til stedet kort tid senere, men at de har pågrepet tre-fire stykker så langt.

Like etter fikk politiet melding om at en kvinne som satt på et utested i Torggata og blødde og holdt på å besvime.

– Vi har fått bekreftet at det var en gjest ved et utested som uforvarende ble truffet i hodet av en gjenstand som ble kastet. Ambulansen ser etter henne og hun blir ivaretatt. Vi ser dette i sammenheng med slåsskampen og jobber med å plukke ut en gjerningsmann for det forholdet, sier Jøkling.

Politiet jobber videre med søk etter personer som kan være knyttet til hendelsen og å få kontakt med vitner.

– Vi må understreke at når det er så mange mennesker innblandet, er det utfordrende for patruljene å få umiddelbar oversikt, sier operasjonslederen.