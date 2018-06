STØTTER: TV-predikanten Jan Hanvold, grunnlegger av kristne Visjon Norge. Foto: Frode Hansen

TV-pastor med støtte til mirakelpredikantene

Publisert: 25.06.18 16:48 Oppdatert: 25.06.18 17:33

INNENRIKS 2018-06-25T14:48:48Z

Den omstridte TV-predikanten Jan Hanvold tar «mirakelpredikantene» i forsvar, og i Bergen har Svein-Magne Pedersen blitt overrakt en hederspris.

Da VG forrige uke avdekket hvordan «mirakelpredikantene» Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen har solgt Guds helbredelse over telefon til 14 kroner i minuttet, strømmet det inn med reaksjoner.

Les hele saken her.

Den norske kirke tar sterk avstand til predikantene, legeforeningen var sjokkerte , og Bent Høie sa han vil se på lovverket med nye øyne. I det har han fått støtte fra Helsetilsynet, som mener det er på sin plass at politikerne vurderer lovverket.

Men noen steder er det bare støtte å finne:

– Du har to grupperinger i kristenheten - det er the main stream, og så har du den andre grupperingen. The main stream tar avstand fra det, og så har du de som sympatiserer og kjenner disse gutta. Jeg tror nok at det at VG henger dem ut, gir dem mer sympati.

Det sier TV-pastoren Jan Hanvold til VG. Han har selv vært omringet av kontroverser, etter at NRK sendte dokumentaren «Pengepredikanten » i 2016 som viser hvordan han har samlet inn én milliard kroner de siste 15 årene gjennom pengegaver. Han påpeker at han selv ikke har brukt teletorg, men baserer seg på donasjoner.

– Jeg tar ikke standpunkt til hva som er juridisk riktig, det må juristene få avgjøre. Det jeg er enig i, er at det finnes en frivillighet i Kristen-Norge med kollekt og så videre. Det koster 14 kroner å ringe, så man vet jo det før man ringer.

Fikk du med deg? Skal legge ned teletorg-tjenesten

– Ikke bedragere

Hanvolds TV-kanal hans, Visjon Norge, sender mirakelpredikanten Pedersens program «Mirakelet er ditt» fast. Tom Roger Edvardsen har vært gjest på kanalen, men ikke sendt et eget program.

– Vi er en TV-kanal som produserer 60 prosent av våre programmer, og så selger vi og formidler til andre. Vi har et overordnet redaktøransvar, men blander oss ikke inn i teologi, sier Hanvold.

I VGs skjulte opptak formidler Pedersen sitt kritiske syn på cellegift og kreftbehandling. «Cellegift er barbarisk og utdatert», hevder predikanten. Tirsdag beklaget Pedersen at han kritiserte cellegiftbehandling i samtale med en kvinne som hadde kreft.

– Vi pleier å si at Gud bruker leger. Jeg har selv vært operert for kreft uten selvbehandling. Men det er klart at man får et problem hvis man snakker ned eller tar til orde for til å ikke ta medisiner, sier Hanvold.

– Jeg har kjent Edvartsen og Pedersen som oppriktige brødre, så jeg kan ikke se at de er bedragere, sier Hanvold.

Fikk du med deg? Predikantene må stanse reklamen etter VG-avsløring: – Ulovlig

Fikk hederspris

Støtten melder seg også fra flere i kristen-miljøet: Etter at Svein-Magne Pedersen deltok i en debatt på Bildøy bibelskole på Sotra torsdag, i regi av den kristne avisen Norge IDAG , ble han overrakt en hederspris av Finn Jarle Sæle, avisas sjefsredaktør.

– Hvis noen står på i dette land for syke og sårbare og vil at de skal bli gode igjen, så er navnet Svein-Magne Pedersen, og det er en av grunnene til at vi ga ham denne hedersprisen. Vi trenger 100 til som ham, sier Sæle, som sier han støtter Pedersen i alt, og mener mange andre gjør det samme.

Han mener ikke det er noe prinsipielt galt i å ta penger for å be for andre:

– Han beriker seg ikke, og han utnytter på ingen måte syke. Det er så mange som har gått fem på fra propagandaen i media, hjernevasken i visse aviser som har gjort dette til en slags synd og noe unormalt og noe som rammer syke og sårbare. Det er oppspinn fra ende til annen – det er aldri lagt på bordet at noen føler seg utnyttet.

Pinsepastor: VG burde politianmeldes

Pastor Jan-Aage Torp, som hører til det vekkelseskristene miljøet og er kjent for flere kontroversielle medieuttalelser, blant annet om helbredelse av homofile, er sterkt kritisk til VGs dekning av mirakelpredikantene. Han mener VG burde politianmeldes:

Se fjerde episode i dokumentaren «Frelst» om Torp og hans sønn.

– Dette med bruken av virkemidlene, skjult mikrofon, falsk identitet, det er langt over streken. Jeg håper at Svein-Magne Pedersen politianmelder, sier han.

Han har allerede politianmeldt Forbrukertilsynet for «trusler fremsatt på en slik måte at de begrenser religionsfriheten og ytringsfriheten», etter at de fastslo at mirakelpredikantene driver ulovlig markedsføring og ba dem slutte.

På nettsidene til organisasjonen Kristen Koalisjon Norge, kaller han VGs dekning «cowboy- og Sci-Fi-skildringer», og en «enda en spiker i VG-kista».

– VG underskriver den store støtten Svein-Magne har. Jeg tror dette kommer til å gå veldig bra jeg, for ham. Han har flere folk som kommer til seg allerede enn før den serien.

Torp mener ikke predikantene har gjort noe galt:

– Jeg har ikke noe mening om man tar seg betalt, om man ikke tar seg betalt, bare folk vet hva de kommer til. Det er ryddig og greit. Andre burde gjøre det samme. Jeg kommer ikke til å gjøre det, for det er ikke mitt kall, sier han.

Slik svarte sjefredaktør Gard Steiro i VG på kritikk om bruk av skjulte metoder, under debatten i Bildøy bibelskole torsdag:

– Skjult opptak er et helt legalt middel for pressen med to forutsetninger: Det ene er at dette må være av samfunnsmessig betydning, og det mener jeg at denne saken er og debatten i etterkant har vist at den er, og det andre er at dette ikke kan komme fram på andre måter, svarer Steiro