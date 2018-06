«BLING»: VG har i en lengre periode overvåket profiler i sosiale medier til personer som knyttes til et kriminelt gjengmiljø på Holmlia. Høyre mener politiet bør inndra statussymboler som dyre klokker fra gjengmedlemmer. Foto: PRIVAT

Høyre mener Oslo-politiet skulle tatt «bling» og klokker fra gjengene

Publisert: 19.06.18 07:45

Sentrale personer i Young Bloods legger ut bilder av dyre gjenstander og statussymboler i sosiale medier. Høyre mener Oslo-politiet skulle tatt alt dette fra dem.

Politiet mener ledelsen i gjengen Young Bloods tjener millioner på kriminalitet. VG har i et halvt år fulgt personer i miljøet på sosiale medier, og kan vise hvordan de legger ut bilder av dyre klokker, kontanter og skytevåpen.

Høyre mener politiet i for liten grad bruker den muligheten de har til å konfiskere slike gjenstander. Og at Oslo-politiet allerede skulle tatt fra denne gjengen mange av de dyre statussymbolene deres.

– I realiteten har politiet mulighet til å ta fra disse folkene biler, klokker og gull-bling, dyre solbriller og hva det måtte være av statussymboler, mener Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre.

– La oss ta det fra dem

Høyre-representantene hevder Oslo-politiet ikke har brukt dette nok – og påpeker at de kan ha hjemmel til å for eksempel ta gjengens klokker etter straffelovens §67–70, som omfavner inndragning av utbytte fra straffbare handlinger.

– Dere mener at politiet skulle ha tatt verdigjenstandene fra gjengen?

– Ja, enkelt og greit, sier Frølich.

– Dyre klokker og dyre biler er noe som gir status i disse miljøene. La oss ta dem fra dem og se hva de står igjen med, sier Høyre-representanten.

Politiet: Kan ta kniver, økser og verdisaker

Rogaland politidistrikt har lenge hatt egne folk som bare jobber med dette. De påpeker at politiet kan ta enkelte gjenstander som forebygging: For eksempel knivsamlinger, sverd, økser eller balltre de finner hjemme hos en kriminell voldsmann. Du kan se flere eksempler i faktaboksen.

Men de påpeker at politiet tidligst mulig må kartlegge de kriminelles verdier for å kunne sikre seg dem.

Fakta: Dette kan politiet ta fra de kriminelle Enhetsleder Ernst K. Rossebø i Sør-Vest politidistrikt påpeker at en rekke gjenstander kan tas fra eventuelle kriminelle. Utbytte av kriminalitet: Utbytte av en straffbar handling skal inndras, som for eksempel penger tjent på salg av narkotika, hallikvirksomhet, økonomisk utroskap eller salg av tyvegods. Etter straffelovens §67.

Utbytte av en straffbar handling skal inndras, som for eksempel penger tjent på salg av narkotika, hallikvirksomhet, økonomisk utroskap eller salg av tyvegods. Etter straffelovens §67. Ting: Rossebø påpeker at de også kan inndra brekkjern som er brukt under et innbrudd, en bil som er brukt til å smugle alkohol eller narkotika, telefoner som er brukt til å dele barneporno eller lamper brukt til hasjplanter. Etter straffeloven §69.

Rossebø påpeker at de også kan inndra brekkjern som er brukt under et innbrudd, en bil som er brukt til å smugle alkohol eller narkotika, telefoner som er brukt til å dele barneporno eller lamper brukt til hasjplanter. Etter straffeloven §69. Forebyggende: Kniver, sverd, økser, balltre funnet hjemme hos en kriminell voldsmann kan ifølge Rossebø inndras hvis det er “nærliggende fare” for at de kan bli gjort til gjenstand for eller brukt ved en straffbar handling. Etter straffelovens §70.

Kniver, sverd, økser, balltre funnet hjemme hos en kriminell voldsmann kan ifølge Rossebø inndras hvis det er “nærliggende fare” for at de kan bli gjort til gjenstand for eller brukt ved en straffbar handling. Etter straffelovens §70. Utvidet – tar alt. En egen paragraf gir også anledning til å ta “alle formuesgoder som tilhører lovbryteren, inndras hvis lovbryteren ikke sannsynliggjør at formuesgodene er ervervet på lovlig måte”. Men da må saken fylle en rekke kriterier.

– Vår erfaring er at straffelovens inndragningsbestemmelser fungerer – om en bare benytter seg av dem, sier enhetsleder Ernst K. Rossebø i Sør-Vest politidistrikt til VG.

– Hvis de ikke kan påvise at de er lottomillionærer eller har en rik onkel i USA, så er det sannsynliggjort at dette stammer fra illegal aktivitet. Da kan politiet ta disse tingene for godt, mener Frølich i Høyre.

Oslopolitiet: – Enig i at det er viktig

Oslo-politiet påpeker at de har en egen gruppe med økonomiutdannede spesialetterforskere som bare jobber med inndragning. Men de vil ikke kommentere om de har jobbet mot gjengmiljøet Young Bloods.

– Vi ønsker ikke gå i detaljer om hva vi gjør i den pågående innsatsen mot gjenger og kriminelle miljøer. På generelt grunnlag er vi helt enig i at det er viktig å inndra verdier fra kriminelle, og det er et mål for politiet å bruke inndragning i større grad, skriver Grete Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning, i en e-post til VG.

Kaller det «en vennlig oppfordring»

Høyre kaller utspillet mot Oslo-politiet en «vennlig oppfordring».

– Det er dere som sitter i regjeringen som har hatt justisdepartementet siden 2013. Og dermed det øverste ansvaret for kriminalitetsbekjempelse. Du dytter ansvaret på politiet?

– Nei da, jeg gjør ikke det. Dette er en vennlig oppfordring til politiet. Vi detaljstyrer ikke politiets arbeid i hverdagen, dette er en påminnelse fra politisk hold om hvilke redskaper vi har delt ut til dem, sier Frølich i Høyre.