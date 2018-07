GODE VENNER: Kim Jong-Un og Dennis Rodman koser seg på basketkamp i Pyongyang med henholdsvis te og Coca cola. Foto: KCNA VIA KNS / KCNA

Rodman vil invitere Kanye West til Nord-Korea

Publisert: 18.07.18 11:34

Den tidligere basketstjernen er kompis med diktator Kim Jong-Un. Nå vil han ha med Kanye West østover for å lage låt om Nord-Korea.

Den tatoverte og piercede tidligere basketstjernen Dennis Rodman (57) har flere ganger besøkt Nord-Korea , og latt seg avbilde i hyggelig lag med landets diktator Kim Jong-Un , og sågar omtalt ham som «en venn for livet».

Rodman skal være en av få vestlige som gjentatte ganger har besøkt det lukkede landet, og han har angivelig utviklet et vennskapsforhold med Kim Jong-Un, som er interessert i amerikansk basketball.

Nå skal Rodman forsøke å bruke muligheten til å få med seg en enda større stjerne til Nord-Korea. I et intervju med US Weekly, som Sky News refererer, sier Rodman at han vil prøve å få med seg Kanye West innenfor murene til diktaturet.

– Jeg skal invitere ham neste gang jeg drar til Nord-Korea. Dersom dørene åpner i september vil jeg invitere ham, sier Rodman.

– Dersom han (Kanye West) vil skrive et album om opplevelsen kan han være der i seks-syv dager for å se hva som skjer. Så, skriv en sang om dette.

Kanye West har selv for kort tid siden hyllet Dennis Rodman på Instagram, etter å ha fått en signert basketdrakt av den gamle stjernen. West omtaler Rodman som en av de viktigste inspirasjonskildene, som alltid har pushet grenser med egne tanker og ideer.

Rodman fikk mye oppmerksomhet tidligere i år da han brøt sammen i gråt på grunn av møtet mellom president Donald Trump og diktator Kim.

Dennis Rodman har slitt med alkoholproblemer lenge, og i januar ble han tatt for fyllekjøring i California. En tid etterpå publiserte han en video hvor han feiret 30 dager uten en dråpe.