KONTROLL OVER SKOGBRANNENE: Brannmannskaper har onsdag kontroll over de mange skogbrannene som har herjet i Sør-Norge de siste dagene. Her fra Ytre Lauvrak i Froland kommune i Aust-Agder. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Skogbranner i Sør-Norge under kontroll

NTB

Martha Holmes

Publisert: 18.07.18 10:19 Oppdatert: 18.07.18 10:40

De mange skogbrannene som har herjet i Sør-Norge de siste dagene er nå under kontroll eller slukket helt. Flere steder er det fortsatt en del røyk og ulming.

Uker med tørke har gjort at det raskt blusser opp branner når lynet slår ned. Det har brent over store deler av Øst-og Sørlandet, og brannvesenet har hatt så mye å gjøre at Sivilforsvaret og Heimevernet har blitt kalt inn for å bistå.

På Sørlandet er det fremdeles store styrker ute for å kontrollere de brannene som er igjen i området.

– Det har vært et ekstremt behov for mannskap. Totalt er det 56 fra sivilforsvaret her - det er fra trøndere til sørlendinger, sier Steinar Haugaa til VG.

Han er troppsjef i en av Sivilforsvarets tropper på plass i Bykle kommune i Setesdal. Der har Sivilforsvaret vært siden onsdag forrige uke, og Heimevernet bistår også. Men etter mye hardt arbeid med vanntilførsel og etterslukking, og litt etterlengtet regnvær tirsdag, ser det bedre ut.

– Det har vært mye aktiv slukking sammen med brannvesenet også, når det brant som verst. Nå er vi over i en litt annen fase. Forhåpentligvis blir det sånn at flere og flere fra sivilforsvaret trekker seg ut, og at vi går over i å få inn utstyr. Men ting kan jo skje, sier Haugaa.

– God kontroll

I Sirdal i Vest- Agder fikk brannmannskapene tirsdag kveld hjelp fra værgudene etter at betydelige mengder regn slokket mye av brannen. Det er ingen flammer, men fremdeles mye røyk og ulming, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi har fått inn hjelp fra både Sivilforsvaret og Flekkefjord Brannvesen, sier Ivar Skreå, overbefal ved Sirdal brann- og redningstjeneste. Tirsdag morgen ble det satt inn 20 nye og uthvilte folk.

– Vi har hatt en god natt med lovende forhold. Det har vært ganske kjølig, og det er mye dogg på bakken. I dag skal vi ta i bruk utstyr som vi har fått fløyet ut, og vi har vanntilgang, sier Skreå, som regner med at brannen vil være under god kontroll gjennom dagen.

Innsatsleder i Setesdal, Torleif Homme, sier til Fædrelandsvennen at de har kontroll på alle de ni brannene som blusset opp i Setesdal. Til tross for flere lynnedslag tirsdag kveld ble verken skog eller gress antent.

Onsdag morgen er planen å starte med opprydding etter brannene.

Evakuerte flytter hjem

I Hedmark ble åtte husstander evakuert etter den kraftig brannen ved Vermundsjøen. Et område på rundt 300 kvadratmeter ble rammet, men brannmannskapene fikk allerede sent tirsdag kveld kontroll over brannen, og onsdag morgen har sju av de åtte evakuerte husstandene kunnet flytte hjem igjen, ifølge NRK .

Brannvesenet driver med etterslukking og overvåker området på grunn av fare for at brannen kan blusse opp igjen.

I Akershus driver brannmannskapene med etterslukking av skogbrannene ved Losby i Lørenskog og i Hurdal. Onsdag morgen kom det beskjed om en ny brann i Aurskog-Høland, men denne er av mindre kaliber og brannmannskapene har derfor bare sendt én bil til stedet for å kontrollere og slukke, skriver Romerikes Blad .