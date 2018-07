OMFATTENDE Politiet kunne på en pressekonferanse i forrige uke fortelle om avsløringen av et omfattende narkotikanettverk. Fra venstre: Kripos-sjef Ketil Haukaas, Oslos politimester Hans Sverre Sjøvoll og Eivind Borg, leder for taktisk etterforskningsavdeling i Kripos. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fant 2 tonn hasj på dansk eiendom – knyttes til opprulling i Norge

Publisert: 03.07.18 16:34

I forbindelse med norsk politis opprulling av et omfattende narkonettverk, fant dansk politi 2 tonn hasj på eiendommen til en 70 år gammel mann på Sjælland.

Dansk politi fant forrige onsdag kjempepartiet på hele 2 tonn på 70-åringens eiendom. Ifølge politiets siktelse skal mannen ha oppbevart hasjen for videresalg, skriver nettavisen Nordvestnyt . Foruten besittelsen av hasjen er mannen også siktet for å ha solgt 240 kilo hasj til den ene danske mannen som nå sitter i varetekt i Oslo, siktet i politiets omfattende Operasjon Hubris.

Gjennom operasjonen har politiet avdekket en stor innførselsåre for narkotika til Norge, som knyttes til kriminelle gjengmiljøer i Oslo . Ni personer er pågrepet og varetektsfengslet. og det er beslaglagt mellom 600 og 700 kilo cannabis.

Blant de ni personene er to danske menn på 51 år og 67 år som er siktet for innførsel av over 100 kilo hasj til Norge .

Det skal være den danske mannen i 50-årene som har handlet med 70-åringen i Holbæk. Det skal også ha skjedd en annen handel mellom dem, men den har ikke politiet greid å fastslå noen størrelse på, skriver Nordvestnyt i Danmark.

Flere handler

70-åringen ble torsdag varetektsfengslet av retten i Holbæk i fire uker i et rettsmøte som ble holdt bak lukkede dører.

– Jeg kan bekrefte at min klient er fengslet fram til 24. juli, bekrefter mannens forsvarer, advokat Thomas Philip i Holbæk til NTB.

Erkjente deler

Til sn.dk. opplyste advokaten at klienten har erkjent delvis straffskyld for det store partiet med hasj som ble funnet på eiendommen, men bare at han hadde gitt tillatelse til at det ble oppbevart mellom 300 og 500 kilo.

Ifølge Nordvestnyts opplysninger er alle de tre danskene tidligere dømt for narkokriminalitet. Flere av dem i samme saker.

70-åringen fra Holbæk og 51-åringen som sitter fengslet i Norge, ble i 2001 dømt til henholdsvis tre år og sju års fengsel for smugling av hasj til Danmark.