DÅRLIGE ODDS. For to år siden strøk hele 75 prosent på forkurset, og i fjor strøk 66 prosent – på landsbasis. Julie Melby (19, f.v.), Ane Kollen Evenmo (23) og Eirin Spjelkavik (21) skal gi alt for å bestå. Foto: Fredrik Solstad

Må bestå mattekurs med skyhøy strykprosent

To av tre søkere til lærerstudiet strøk på forkurset i matte i fjor. – Hvor mye kan man lære på en sommer? spør Frank Bræin, leder av Pedagogstudentene.

– Det er verdt det når man tenker på belønningen, sier Julie Melby (19).

Hun kommer rett fra videregående og er en av studentene som skal sitte inne og regne i finværet.

I 2016 ble nemlig karakterkravet for å komme inn på lærerstudiet skjerpet inn.

For å komme inn på studiet må man ha karakteren fire i snitt i matematikk , og tre i norsk. I tillegg ble utdanningen utvidet til et femårig masterstudie.

Nå tilbys søkere som ikke har oppfylt mattekravet, et gratis forkurs på fire uker.

Høy strykprosent

Mandag var første dag på universitet OsloMets forkurs og kun 42 av 112 påmeldte møtte som avtalt.

– Det er litt lavt, erkjenner fagansvarlig for matematikk Annette Hessen Bjerke.

De foregående årene var oppmøtet på cirka 50 prosent.

For studentene som må sitte på skolebenken i sommer, er oddsene for å bestå kurset lave. I fjor strøk 63 prosent av deltagerne på OsloMet-kurset.

På landsbasis strøk hele 75 prosent for to år siden, og 66 prosent i fjor – det vil si to av tre søkere.

Stryk vil i denne forbindelse si at man ikke nådde karakteren fire eller høyere.

– Skummelt

– Det er litt skummelt å tenke på. Jeg tror mange kommer dårlig forberedt, sier Eirin Spjelkavik (21).

Hun har allerede brukt et år på å forbedre karakteren på egen hånd, uten å komme helt i mål. Nå er motivasjon høy for å nå målet gjennom sommeren.

– Det sier litt om arbeidsinnsatsen du må legge inn i det, sier sidemann Ane Kollen Evenmo (23).

Hun har allerede en bachelorgrad i utviklingsstudier og har prøvd seg som vikarlærer.

– Læreryrket handler mest om formidling. Det hjelper ikke å ha en sekser i matte, hvis man ikke klarer å formidle, sier hun.

Kritisk til kravet

Frank Bræin, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet , mener karakterkravet bør fjernes og pengene til forkurset gå til noe annet.

– Hvor mye kan man lære på en sommer, når man har komprimert tid på å skulle forbedre en karakter? Vi synes firerkravet i matte er strengt og at det holder motiverte søkere med et ellers godt snitt ute. Det burde heller stilles krav om fire i generelt snitt, sier han.

– Dette er også et strengt krav, men et mye smartere krav. Vi tror det vil sikre bedre gjennomføring. Det er ikke enkeltfagene som gjør noen til en potensielt god lærerstudent, det er viktigere å se på helheten, fortsetter han.

– Ingen kommer til å seile gjennom

Iselin Nybø (V), minister for forskning og høyere utdanning, var til stede under åpningen av forkurset på OsloMet.

Hun er enig med Bræin i at helheten er viktig.

– Kritikerne fryktet at dette skulle føre til færre kvalifiserte søkere, men tallene til lærerutdanningen har jo aldri vært høyere. Forkurset har også bidratt til at vi har fått 300 flere kvalifiserte lærerstudenter de siste årene, sier hun til VG.

– Jeg er opptatt av at de som kommer inn på forkurset, også kommer gjennom. Vi har valgt å sette firerkravet i matematikk fordi vi tror det gir studentene bedre forutsetning for å gjennomføre utdanningen. Jeg mener også at høyere krav bidrar til motiverte og dyktige lærere. Og de som er her nå, er jo topp motiverte, sier hun videre.

768 søkere

I år får 768 søkere tilbud om forkurs på landsbasis, ifølge Samordna opptak. Dette tallet er likevel foreløpig, siden opptaket ikke er endelig.

– Vi har erfart gjennom foregående to år at antallet blir vesentlig redusert gjennom saksbehandlingen, og vi forventer at det kan skje i år og, sier informasjonsrådgiver Kristian Folkman i Samordna opptak.

I 2017 var det 1042 studenter som meldte seg på forkurs.

– Hvis det er færre som har behov for forkurs i år enn i fjor, betyr det at søkerne er bedre kvalifisert enn før. Dette er positivt, sier ministeren for høyere utdanning.

Totalt ble det registrert 13.466 søkere på alle lærerutdanningene i 2018, noe som er rekordhøyt og over 1700 flere enn i fjor.

– Misvisende

Nybø mener skjerpede krav til lærerstudenter gjør at det faglige nivået blir høyere, ved siden av å gi læreryrket høyere status.

– Hva tenker du om den skyhøye strykprosenten for kurset?

– Jeg tenker at det er misvisende å kalle dette for strykprosent. Spranget fra 3 til 4 har vist seg å være stort for nokså mange. Når det er sagt, er ikke dette noe universitetet tar lett på. Men det er viktig at man vet at ingen kommer til å seile gjennom kurset. Skal du lære bort, må du forstå, sier hun.

Studentenes ansvar

– Matematikk er krevende, sier OsloMet-rektor Curt Rice.

Foruten å jobbe mer med studievaner, setter ikke universitetet i gang noe for å sikre at studentene kommer gjennom kurset.

– Det går på innsats. Og det er en klar sammenheng mellom oppmøte og eksamensresultat, sier Rice.