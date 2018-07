Politiadvokat Sturla Henriksbø og forsvarer Marius Dietrichson diskuterer mens de venter på kjennelsen i fengslingsmøtet torsdag. Mannen som er siktet for bestillingsdrap i Pakistan er i første omgang fengslet for fire uker med brev-, medie- og besøksforbud. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Mann varetektsfengslet i fire uker for bestillingsdrap – naboer overrasket

Publisert: 12.07.18 18:59 Oppdatert: 12.07.18 19:13

2018-07-12

En norsk statsborger i 60-årene er varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøk- og medieforbud. Naboer av den siktede er sjokkerte, og beskriver han som en rolig mann.

– Det var forhold i etterforskningen som gjorde at vi anså det som tidskritisk å gå til pågripelse, sier politiadvokat Sturla Henriksbø.

Torsdag begjæret han lukkede dører da han argumenterte for varetektsfengsling av den siktede norskpakistaneren i Oslo tingrett.

Mannen er siktet for å ha bestilt drap på sin andre kone i Pakistan .

Politiet mener også at han har medvirket til drapsforsøk på ytterligere to personer, og bestikkelse av pakistanske tjenestemenn for å unngå påtale.

Ifølge TV 2 hevder skytteren hevder at han har fått 11.000 rupier, som tilsvarer 700 kroner, for bestillingsdrapet.

Politiet ønsket ikke å kommentere pengesummen torsdag.

Den siktede mannen har vært etterlyst i Pakistan siden drapet ble begått 31. mai i fjor, i en forstad av Lahore.

I nabolaget til den siktede utenfor Oslo sentrum er det ingenting som tyder på at noe uvanlig har skjedd.

– Vi kjenner dem ikke, de flyttet inn her for ikke så lenge siden. Mamma har sett en person der og ble sjokkert når hun fikk høre om dette nå. Vi vet ingenting, sier en kvinnelig nabo til VG.

Internett-problemer

En annen nabo forteller til VG at den siktede mannen og hans familie skal ha fått tildelt kommunal bolig fordi et av hans to barn i Norge er funksjonshemmet.

Den siktede mannen har bodd på fem ulike adresser i Oslo de siste 31 årene.

– Jeg må si jeg blir overrasket over å høre at han er siktet i en slik sak. Han snakker rolig og på en snill måte, sier en nabo til VG.

Familiefaren sier han snakket med den siktede senest for to dager siden da han ikke fikk internett til å fungere i leiligheten sin, og spurte om naboene kunne hjelpe.

– Han fikk det ikke til å fungere inne hos seg og virket litt bekymret. Jeg ville prøve å hjelpe han med saken fordi jeg trodde han var en snill gammel mann, sier naboen.

Naboen forteller at de har felles nett-forbindelse i borettslaget, og at de synes det var rart at den nå siktede mannen ikke fikk det til å fungere.

– Vårt har fungert hele tiden så lenge vi har bodd her, sier mannen.

Avhører slektninger

Politiet vil ikke svare på om de kuttet internettforbindelsen til mannen før pågripelsen.

Men politiet har sagt at det var funn i etterforskningen som gjorde at de mente de måtte slå til.

– Vi avdekket forsøk på å ta to personer av dage, og vi mener vi avverget dette, sier politiadvokat Sturla Henriksbø.

I Oslo tingrett stilte 63-åringen i sandfarget tradisjonell pakistansk klesdrakt.

Mannen fremsto noe sliten, men rolig i retten.

– Før i tiden kunne man stole på at menn med langt skjegg var snille, men det kan vi ikke nå lenger, sier naboen til VG.

– Han nekter straffskyld. Han har ingenting med dette å gjøre, sier mannens forsvarer Marius Dietrichson.

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker .

Tips fra ambassaden

Forsvareren forteller at hans klient er blitt forelagt noe bevis, men sier han ikke kan kommentere bevisførselen.

Norsk politi opplyser at de innledet sin etterforskning etter tips fra den norske ambassaden i Islamabad.

– De tok kontakt og fortalte om en drapssak med forgreninger til Norge, sier Sturla Henriksbø.

Så langt har ikke norsk politi vært i Pakistan, men de samarbeider med pakistansk politi.

– Det vil være naturlig at vi innhenter informasjon i Pakistan selv etter hvert, sier politiadvokaten.