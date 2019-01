PÅ BEFARING: De to bildene til venstre tok håndverkere da de var på befaring hos ekteparet Hagen i forbindelse med en malejobb. Foto: Privat

Håndverkere på befaring tok bilder av Hagens hus

LØRENSKOG (VG) I månedene før Anne Elisabeth Hagen (68) forsvant, var flere håndverkere på befaring hos 68-åringen og ektemannen – i forbindelse med arbeid på eiendommen.

VG har vært i kontakt med et firma som var på befaring hjemme hos ekteparet i begynnelsen av august i fjor, et par måneder før Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

– Hun var alene hjemme da vi var der, en hyggelig, jordnær og snakkesalig dame, sier en ansatt i firmaet til VG.

Håndverkerne som gjennomførte befaringen tok en rekke bilder av fasaden. Inngangspartiet, vinduer og yttervegger. VG har fått tilgang på disse bildene.

Ifølge håndverkerne ble befaringen avtalt gjennom Norges største anbudstjeneste, Mitt Anbud. Anbudet ble lagt ut 30. juli, og en skjermdump av forespørselen som håndverkerne sitter på, viser at Anne-Elisabeth Hagen ville ha en utvendig vask av huset, maling av muren i første etasje og beising av andre etasje.

Skjermdumpen viser også at flere enn fem firmaer svarte henne.

– Det var snakk om en malerjobb, men etter hvert ble det snakk om å utbedre taket og male et næringsbygg som familien eide i Lørenskog. Det var også andre håndverkerbedrifter på befaring, sier en av de ansatte i firmaet.

















– Vi fikk mye informasjon

VG møter mannen i Lørenskog vel to uker etter at forsvinningssaken ble offentlig kjent. Han har vært i kontakt med politiet om opplysningene som han nå forteller om til VG, men hverken han eller kollegene som var på befaringen har vært i avhør.

– Vi kjente ikke Anne-Elisabeth eller familien på forhånd, men vi satt igjen med mye informasjon om dem etter befaringen, blant annet at Hagen er en holden mann, sier han, som på generelt grunnlag advarer folk mot hvem de tar inn på befaring.

– Det er mye rart der ute, og man kjenner ikke motivet til alle som kommer på befaring. Det var flere firmaer som var og rekognoserte, og det kan ha gitt tilgang til å inspisere huset og eiendommen.

– Avhørt en rekke personer

Politiet er godt kjent med at ekteparet Hagen har en egen konto hos Mitt Anbud og at de la ut et oppdrag i perioden før forsvinningen, samt at det ble utført arbeid på huset i samme tidsrom.

– Jeg kan bekrefte at jeg er kjent med de opplysningene som du gir, men hva vi har gjort og resultatene av det, det kan jeg ikke si, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

På spørsmål om politiet har sikret seg bilder som er tatt under befaringer svarer etterforskningsleder Christian Berge følgende:

– Jeg kan bekrefte at vi har vært i kontakt med håndverkere, men hva vi har fått inn og ikke, kan jeg ikke si noe om.

– Hvor viktig har kartleggingen av disse håndverkerne vært?

– Jeg kan si at vi har avhørt en rekke personer i denne saken i nærområdet – folk som har hatt tilknytning til eiendommen på en eller annen måte. Hvem vi har avhørt går vi ikke inn på, svarer Berge.

Dersom håndverkere ønsker et oppdrag gjennom Mitt Anbud, så er det et begrenset antall bedrifter som har mulighet til å legge inn anbud. Bedriftene får først informasjon om personopplysninger til kunden når de tatt kontakt med kunden, forteller håndverkeren VG har snakket med.

Dette kan gjøre det mulig for politiet å kartlegge hvem som forsøkte å få malerjobben hos Hagen-ekteparet gjennom denne tjenesten.

Administrerende direktør i Mittanbud.no, Håvard Bungum, sier at han ikke vil kommentere hvorvidt de har utlevert informasjon til politiet.

– Vi overlater til politiet å kommentere forhold relatert til etterforskningen, sier han.

En sentral del av etterforskningen har vært å kartlegge personer som har hatt tilgang til ekteparets bolig, som så langt er pekt ut som åsted for forsvinningen.

Politiet utelukker ikke at gjerningspersonene kan ha kartlagt familien Hagens liv i forkant av den antatte bortføringen.

Fikk ikke oppdraget

Håndverkeren som VG har vært i kontakt med fikk ikke malerjobben hos Hagen-ekteparet.

– Vi fikk en god tone og var i dialog om pris. Vi trodde vi skulle få oppdraget, men så sendte hun en e-post om at en maler de hadde brukt tidligere hadde dukket opp. De valgte derfor denne maleren og håpet på godvær slik at arbeidet kunne bli ferdig, sier han.

– Det er fælt å lese om hva som har skjedd i ettertid.

VG har også vært i kontakt med en annen håndverker som ga et tilbud til ekteparet om malerjobben, men fikk avslag av samme grunn: De hadde bestemt seg for en annen som de hadde brukt tidligere.

Avhør

Ifølge NRK, var det et innleid renholds- og vedlikeholdsselskap på taket og i oppkjørselen hos ekteparet frem til 25. oktober i fjor, seks dager før 68-åringen forsvant .

Uken etter forsvinningen ble flere håndverkere innkalt til politiavhør.

– Det har vært en pågående etterforskning i lang tid, og det kjenner vi til. Vi har holdt en lav profil i lengre tid, men det vil ikke si at vi ikke har etterforsket i den tiden, sier Brøske, som ikke vil kommentere hvem som er avhørt.

84 dager etter forsvinningen er det fortsatt ingen livstegn fra 68-åringen , og kontakten med den påståtte motparten er begrenset.