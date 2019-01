BER OM HJELP: Politiet har bedt utenlandske politikolleger om bistand i et håp om å få et gjennombrudd i etterforskningen av bortføringssaken. Her er politiinspektør Tommy Brøske avbildet på onsdagens pressekonferanse. Foto: Gøran Bohlin

Politiet: Jakter på moduskandidater i utlandet

LILLESTRØM/LØRENSKOG (VG) Politiet er på desperat jakt etter mulige kandidater som kan tenkes å stå bak bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen (68). Like før jul gikk det ut melding til hele Politi-Norge om at det ikke er noen mistenkte i saken, får VG opplyst.

– Vi har ikke hatt tilsvarende saker i Norge, så det er helt naturlig å søke informasjon internasjonalt. Der har det vært tilsvarende saker, eller i den form av elementer av samme type sak. I enhver etterforskning er det helt naturlig å søke etter det vi kaller modus operandi-personer. Det har vært – og er fortsatt – fokus i denne etterforskningen, sier politiinspektør Tommy Brøske til VG.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober. Samme dag tok ektemannen Tom Hagen , en av Norges rikeste menn, kontakt med politiet .

Siden den gang har det pågått en topphemmelig politiaksjon for å finne ut av hva som har skjedd med henne.

Betaler for å kommunisere

Politiets hovedteori er at 68-åringen er bortført. VG er kjent med at det skal ha blitt fremmet et løsepengekrav på ni millioner euro , vel 88 millioner kroner etter dagens kurs.

Løsepengekravet er fremsatt i kryptovalutaen Monero, får VG opplyst. Hver gang det kommuniseres med motparten, betales det penger.

– Det er helt riktig at man må betale for å kommunisere, men jeg vil ikke svare noe mer detaljert på dette nå, sier Brøske.

Politiinspektøren ønsker ikke å kommentere hvor mange ganger det har vært kontakt med motparten eller når siste kontakt var. Han vil heller ikke si noe om hva slags språk det har blitt kommunisert på.

Samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant, skal det ha blitt funnet et brev i eneboligen i Sloraveien 4 i Lørenskog. Brevet skal ha inneholdt trusler og løsepengekravet, ifølge VGs opplysninger.

Teksten skal ha vært på gebrokkent norsk, får VG opplyst.

Ba Politi-Norge om hjelp

Norske politiressurser skal i lengre tid ha jobbet opp mot utenlandske kolleger på jakt etter mulige moduskandidater som kan tenkes å gjennomføre en slik bortføring – og fremme et løsepengekrav i kryptovaluta.

Det er bedt om bistand fra de internasjonale politibyråene Europol og Interpol .

Øst politidistrikt har koblet på etterforskere fra nær sagt hele distriktet, og det samarbeides tett med både tekniske og taktiske etterforskere fra Kripos. I tillegg er også ekspertise fra Oslo politidistrikt og Økokrim inne i saken.

På spørsmål om politiet har noen formening om det er mulig å gjennomføre en så spektakulær bortføring uten bistand fra personer med lokalkunnskap, er svaret fra politiinspektøren:

– Jeg har ikke noe grunnlag for å si noe om det. Jeg må i så fall komme tilbake til det, sier Brøske.

Så langt er ingen siktet for bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen.

VG er kjent med at etterforskningsledelsen bare noen dager før jul gikk bredt ut i hele Politi-Norge og ba om tips om såkalte moduskandidater og tilreisende kriminelle.

I den samme interne meldingen skal det ha kommet frem at politiet ikke hadde noen mistenkte i saken.

Viktige bevis kan ha gått tapt

Først ti uker etter at 68-åringen forsvant, gikk politiet onsdag morgen ut i offentligheten med saken.

– Risikoen ved at vi har valgt å holde en så lav profil frem til, vi har hatt en forløpende helhetsvurdering av konsekvensene, er at vi ikke kan gjøre som vanlig når vi er åpne på at etterforskning pågår og er igangsatt. Vi kan ikke utelukke at disse ukene som har gått, har gjort at vi har gått glipp av bevis. Vi har forsøkt å finne balansen, men vi har jo ingen garanti, sier Brøske.

VG er kjent med at beslutningen om å gå ut i offentligheten ble diskutert tett opp til onsdagens pressekonferanse.

Bakgrunnen for at politiet har holdt igjen, begrunnes med fare for liv og helse. Politiinspektør Brøske bekreftet på pressekonferansen at det har fremkommet trusler om vold i saken.

Etter at 68-åringen forsvant 31. oktober, har hverken familien eller politiet fått noen livstegn fra henne.

– Tenk om det at dere går ut i offentligheten nå gjør at hun kan bli drept?

– Ja, det er et scenario vi har vurdert, og det kan være reelt. Vi har likevel valgt å gå ut i offentligheten, sier Brøske.

«Vi ønsker å vite om hun er i live»

– Den siste tiden har det vært daglig kontakt mellom politiet, familien og meg. Beslutningen om å gå ut offentlig ble nylig truffet. Det er klart det er vanskelig for mine klienter når en slik beslutning tas, men når politiet mener at offentliggjøring er et riktig grep i etterforskningen og at det er det beste grepet i dagens situasjon for å få henne hjem, så er det ikke vanskelig for familien å forholde seg til det, sier advokat Svein Holden, som bistår familien til Anne-Elisabeth Hagen.

Bistandsadvokaten bekrefter at familien har forholdt seg til politiets råd: Ikke betal løsepenger .

– Nå ligger utspillet hos motparten. Familiens ønske og budskap er «vi ønsker å vite om hun er i live og om hun har det bra». Hva som skjer videre, vil jo avhenge av respons, sier Holden.