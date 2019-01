SENDT TIL SYKEHUS: Robert Odden ble sendt til Ullevål sykehus da han ble funnet ved skogbrannfeltet i Nes i Akershus, men livet sto ikke til å redde. Foto: Bjørn Erik Olsen

Brannmann døde under skogbrann: Hadde hjertefeil

INNENRIKS 2019-01-09T21:07:53Z

Brannmannen Robert Odden (33), som omkom under slukking av skogbrann i Nes 14. juli, døde av en hjertefeil i kombinasjon med fysisk aktivitet, ifølge obduksjonsrapporten.

Publisert: 09.01.19 22:07

– Dødsårsaken var hjertefeil i kombinasjon med kroppsarbeid eller aktivitet. Det har belastet hjertet, som sviktet. Han er blitt liggende og deretter fått surstoffmangel i hjernen, sier avsnittsleder Frode Andreassen ved Avsnitt for spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt til VG om funnene i obduksjonsrapporten.

Odden var aldri klar over at han hadde en slik hjertefeil og har ikke sjekket seg for det, ifølge hans samboer Linn Gluggvasshaug.

– Dette er noe han aldri har visst om. Det kunne da i teorien ha skjedd hvor som helst, sier hun til VG.

Hans etterlatte har sittet igjen med mange spørsmål etter det plutselige dødsfallet. Obduksjonsrapporten har gitt svar på noen av dem.

– Det er en utrolig lettelse å få svar. Det er det jo ikke alle som får. Samtidig er det tragisk at vi ikke har visst om det tidligere, sier samboeren.

Var alene

Skogbrannen på Nes var en av de mange store skogbrannene som herjet i Sør-Norge som følge av tørkesommeren i 2018. Odden ble ansatt i januar samme år. Han hadde fått den obligatoriske grunnopplæringen for brannmenn, men ikke for slukking av skogbrann.

Da ulykken skjedde fikk VG opplyst at mannen ble funnet liggende på bakken inne på brannområdet av andre som jobbet på stedet. Han var alene da ulykken inntraff.

– Når det gjelder hvor lenge brannmannen lå i skogen før han ble funnet er dette usikkert og vi tør ikke anslå noe der, men obduksjonsrapporten sier at hjertet var preget av oksygenmangelskade som skyldes at han har «ligget en stund» uten fungerende sirkulasjon, sier Andreassen.

Kunne dødsfallet ha vært unngått?

– Vi vet ikke om dette er noe som kunne vært oppdaget på forhånd, sier etterforskningslederen.

Brannvesenet: – Tenker på de pårørende

Odden omkom 14. juli. Politiet har ikke kunnet uttale seg om obduksjonsrapporten før i begynnelsen av januar.

Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Det er en viss saksbehandlingstid hos rettsmedisinerne. Da vi fikk obduksjonsrapporten måtte vi be om en tilleggsuttalelse, fordi vi hadde behov for presiseringer av enkelte formuleringer i den. Det har vi nå fått, og det har bidratt til at det har tatt lengre tid enn normalt.

Øvre Romerike brann og redning meldte om dødsårsaken i en pressemelding onsdag.

– Ledelsen i Øvre Romerike brann og redning tar opplysningene fra rapporten til etterretning, og tenker nå på de pårørende, som sitter igjen med sorgen og savnet, skriver brannsjef John Arne Karlsen.