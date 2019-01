Astrid Søgnen i høring: – En menneskelig belastning

INNENRIKS 2019-01-10T11:29:35Z

Tidligere skolesjef Astrid Søgnen raser mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i høring: – Jeg opplever denne saken som en ren konstruksjon fra Inga Marte Thorkildsen.

Publisert: 10.01.19 12:29 Oppdatert: 10.01.19 12:43

Avgått utdanningsdirektør Astrid Søgnen kom med en detaljert forsvarstale om sin egen rolle i høringen om samarbeidsproblemene mellom henne og utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) torsdag.

– Jeg viser til Thorkildsens bekymring for utvikling av Osloskolen fordi ledelsen av etaten ikke tar instruks og er vrange. Byråden uttaler at fungerende direktør også skal følge opp politikken på en bedre måte.

– Dette er fullt og helt udokumenterte påstander, sier hun.

Følg VGs direktesending øverst i saken.

Vil se dokumentasjon

Høringen i Oslo bystyres komité for kultur og utdanning er kommet i stand etter at opposisjonen og spesielt Høyres ordførerkandidat Saida Begum ikke har funnet dokumentasjon på at Søgnen ikke har samarbeidet godt og motsatt seg styringssignaler fra den politisk overordnede byråden.

Søgnen gikk i november av mot sin vilje, etter å ha vært direktør i Norges største kommunale etat i 18 år. Avgangen skjedde etter flere måneder med et anspent forhold mellom Søgnen og Thorkildsen.

Kommentatorer har kalt den spesielle striden som et oppgjør mellom byråkrati og politisk makt som mangler sidestykke i norsk forvaltningshistorie.

Les også: Fikk falske besvarelser i arbeidsmiljøundersøkelse

– Ren konstruksjon

– Det har vært en stor menneskelig belastning over tid å få beskyldninger om ikke levere resultater – som en ærekjær byråkrat, fortsetter Søgnen i sin forsvarstale.

Hun mener Thorkildsen ikke har dokumentasjon på at hun ikke har fulgt opp politiske styringssignaler.

– Jeg opplever denne saken som en ren konstruksjon fra Inga Marte Thorkildsen, sier hun.

– Ingen avvik

– Etaten har hatt flere tilsyn, til sammen cirka 100 tilsyn i løpet av 18 år. Ingen avvik av særlig alvorlig grad er funnet, sier Søgnen videre.

– Denne gjennomgangen er et bevis på at etaten har systemer på plass. Vi er stolte av at politikk realiseres. Vi har ikke satt politisk ledelse i forlegenhet.

Hun påpeker videre at hun har vært direktør under åtte forskjellige byråder.

– Gjennom alle disse årene har jeg aldri hatt uoverensstemmelse med noen av disse. Jeg har sagt fra, men aldri blitt opplevd som truende eller gjenstridig. Rolleforståelsen sitter i ryggmargen, ser hun.

Det siste året har vært annerledes, ifølge den avgåtte skoledirektøren.

– Jeg opplever dessverre at Thorkildsen forsøker å skape en motsetning mellom administrasjonen og byråden.

Fikk til slutt innsyn

Opposisjonen i Oslos utdanningskomité fikk likevel innsyn i åtte møtereferater som de tidligere er blitt nektet innsyn i . Det bekrefter Karin Stenstrup i byrådsavdelingen overfor VG.

Spesielt Høyre, som sitter i opposisjon i Oslo kommune, har vært opptatt av innsyn for å finne ut om avgått utdanningsdirektør Astrid Søgnen har motsatt seg styringssignaler fra byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i kontaktmøtene.

Thorkildsen kjenner seg imidlertid ikke igjen i uttalelsene opposisjonen mener hun har kommet med.

I en orientering i Kultur- og utdanningskomiteen 11.10.2018 uttalte hun: « Mine uttalelser handler om samhandling og samarbeid i forholdet mellom byrådsavdelingen og Utdanningsetatens ledelse, og ikke om etatens faglige standarder, eller oppfølging av vedtak fattet i bystyret.»