STENGER: Kommunaldirektør Camilla Nereid, her sammen med ordfører Rita Ottervik (Ap). Foto: Ole Martin Wold

Privat barnehage stenges i Trondheim: – Grensen er nådd

INNENRIKS 2019-01-08T22:36:25Z

Ivaretakelsen av barns behov for omsorg og sikkerhet ikke er forsvarlig, mener Trondheim kommune, som denne uken stengte dørene til en privat barnehage på Heimdal.

– Grensen er nådd og Gnist Trøa barnehage stenges fordi det ikke er forsvarlig å ha barna der, sier kommunaldirektør Camilla Nereid for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune til Adressa .

115 barn skal fra 1. mars få tilbud om ny plass ved rundt ti andre kommunale barnehager i Trondheim. Foreldrene fikk vite om stengningen mandag kveld og ble innkalt til møte med kommunens barnehageledelse tirsdag. Foreldrerepresentantene har ikke ønsket å uttale seg.

– Kommunen har ført tilsyn med barnehagen siden 2014. Det siste året har vi hatt flere observatører inne. De ble trukket tilbake 1. november og allerede samme måned inntraff nye svært bekymringsfulle hendelser i barnehagen, sier Nereid til avisen.

Noen av de konkrete forholdene som trekkes frem:

* En ettåring skal ha blitt liggende med ansiktet ned, med et annet barn på ryggen, og fikk gjentatte ganger dyttet ansiktet i bakken.

* Samme barn skal ha blitt slått med en gjenstand i hodet og bitt i ansiktet av et annet barn, under sovetid. Legevakten mistenkte hjernerystelse.

* En annen alvorlig hendelse tilstøtte et annet barn etter uoppmerksomhet fra ansatte.

Det har også kommet bekymringsmeldinger fra foreldre knyttet til bemanning, pedagogisk innhold, oppfølging av barn, og frostskader. Ifølge avisen skal foreldre ha holdt barn hjemme, mens en familie har byttet barnehage.

Fagenheten for oppvekst og utdanning i Trondheim skriver i sitt varsel, ifølge Adressa, at alvorlige hendelser blir bagatellisert, og hevder at barn krenkes og blir overlatt til seg selv når konflikter og andre vanskelige situasjoner ikke blir sett, forstått eller fulgt opp. Ulik praksis og grensesetting, i tillegg til at voksne ofte snakker til barn og ikke med barn, og har mye fokus på egne arbeidsoppgaver, blir trukket frem. Kritikk rettes også mot det som hevdes å være en lite synlig ledelse, og at foreldre klager på dårlig kommunikasjon med barnehagen.

– Vi er uenige i kommunens foreløpige vurdering, spesielt basert på de løpende tilbakemeldingene vi har fått fra kommunen gjennom høsten. Samtidig er dette veldig uheldig for foreldre og medarbeidere, som nå vil kjenne på en forsterket uro. Barna skal vi uansett verne om. Vi mener Trondheim kommune har basert seg på uriktige faktum og vil følgelig kommentere dette i vårt svar til kommunen. Barn og foreldre har et godt barnehagetilbud i Gnist Trøa og vår ambisjon er å opprettholde og utvikle dette tilbudet i tiden fremover, skriver Børre Andreassen, informasjonssjef i Gnist barnehager i en e-post til Adressa.