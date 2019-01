Lørenskog-forsvinningen: Politiet oppfordrer folk til å ta i bruk Google-verktøy

LØRENSKOG (VG) Anne-Elisabeth Hagen (68) skal ha blitt bortført fra sitt hjem for over ti uker siden. Personer som kan ha gjort viktige observasjoner, kan ha glemt. En Google-applikasjon kan være til hjelp.

Google Timeline er et verktøy som loggfører hvor du har beveget deg hvis du har tillatt eller slått på såkalte stedstjenester på din mobil eller PC og har lastet ned Google Maps-appen.

Det er over ti uker siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen angivelig skal ha blitt kidnappet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar , morgenen eller formiddagen 31. oktober i fjor.

Politiet ble varslet samme dag om saken , men de valgte å holde etterforskningen skjult frem til onsdag morgen denne uken. Årsaken er at det ble fremsatt en trussel om å drepe kvinnen dersom politiet ble involvert.

Nå ønsker politiet at personer som kan vite noe om saken eller som kan ha gjort observasjoner, melder seg for dem.

Politiet erkjenner likevel at det kan være vanskelig for folk å huske hva de gjorde 31. oktober i fjor, på halloween.

I jakten på nye spor oppfordrer dermed politiet personer som kan ha vært i området rundt Hagens bolig på Fjellhamar og i området rundt ektemannen Tom Hagens arbeidsplass ved Futurum-bygget i Lørenskog, å bruke Google Timeline-applikasjonen.

De ønsker at folk skal melde seg om mulige observasjoner både i dagene før og etter 31. oktober.

– I den grad personer har denne tjenesten tilgjengelig, så er det et hjelpemiddel for å gå tilbake i tid for å se hvor man var. Vi er positive til at man utnytter og tar i bruk den teknologien som finnes, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Han sier at Google Timeline, som du kan se ved å følge denne linken , kan være et hjelpemiddel i å huske hvor man var i dagene før og etter 31. oktober.

– Jeg synes det er relevant å påminne folk om at denne teknologien eksisterer, sier han.

Slik sjekker du Google Timeline: Google Timeline er et verktøy som loggfører hvor du har beveget deg hvis du har tillatt eller slått på såkalte stedstjenester på din mobil eller PC og har lastet ned Google Maps-applikasjonen. På iPhone, iPad eller Android-enheter finner du tidslinjen som et valg i menyen i Google Maps. På datamaskin finner du den ved å gå inn på www.google.com/maps og logge inn på din Google-konto. Når du er innlogget finner du tidslinjen som et valg i menyen.

– Interessante tips

På en pressekonferanse torsdag opplyste politiet at de hadde fått over 100 tips i saken.

– Vi har også vært på steder i nærmiljøet for å snakke med folk. Vi skal nå bearbeide tipsene, noe som selvfølgelig vil ta tid. Vi kan naturlig nok ikke kommentere tipsene, men kan si at flere virker interessante og vil bli fulgt opp, sier Brøske, ifølge NTB.

31. oktober var halloween og det kan være til hjelp for å huske dagen, minte han om.

– Vi oppfordrer også bilførere som har kjørt i Sloraveien på morgenen 31. oktober, om å ta kontakt.

Etterlyser personer

Torsdag gikk politiet ut og etterlyste tre personer de ønsker å komme i kontakt med. De tre personene er fanget på et overvåkningskamera fra Tom Hagens arbeidsplass på morgenen 31. oktober. To av dem kommer gående ved arbeidsplassen kledd i svart, mens en tredje kommer syklende forbi.

I forbindelse med videoen har politiet gjort undersøkelser opp mot om en av mennene kledd i svart, bruker en telefon mens han går langs gangveien.

Politiet frykter at Tom Hagens bevegelser kan ha blitt overvåket og kartlagt i forbindelse med teorien om at kona Anne-Elisabeth skal ha blitt kidnappet. Politiet tror de kan ha å gjøre med profesjonelle aktører.

Ifølge VGs opplysninger skal de mulige kidnapperne ha krevd ni millioner euro i løsepenger . Betalingen skal foregå i kryptovalutaen Monero. E24 skriver at ni millioner euro i Monero tilsvarer over én prosent av hele valutaen.