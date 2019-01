HOLDER FAST: Frp-leder Siv Jensen beholder tyngden med syv statsråder i regjering. KrF og Venstre får tre hver. Foto: Frode Hansen

Kilder til VG: Frp beholder syv statsråder

Frp oppgir ingen av sine syv statsrådposter for å gjøre plass til KrF i regjeringen.

Det får VG bekreftet fra kilder i regjeringen.

Frp har i dag syv statsråder. VGs kilder opplyste i går at det lå an til at KrF får landbruksdepartementet, der Bård Hoksrud (Frp) sitter i dag. Det betyr at han enten flyttes eller erstattes av en annen Frp-statsråd.

Det er fungerende leder Olaug Bollestad som er ventet å ta over landbruk, mens Kjell Ingolf Ropstad er ventet som ny barne- og familieminister. Han skal også få religion inn i sin portefølge, mens Venstre-leder Trine Skei Grande overtar likestillingspolitikken i Kulturdepartementet, har VG fått vite.

Dag Inge Ulstein skal etter det VG kjenner til inn som bistandsminister for KrF. Det betyr at sittende statsråd Nicolai Astrup (H) også må flyttes på eller ut. Det samme gjelder barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Det er ventet at Erna Solberg presenterer utvidelsen av regjeringen tirsdag.

