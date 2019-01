LURT: Ble Kjell Ingolf Ropstad lurt om abort av Erna Solberg? Var han for uerfaren? spør redaktøren for Dagen, Vebgjørn Selbekk. Foto: Helge Mikalsen

Kjent kristen-redaktør om abort-nederlaget: – Svært trøblete for Ropstad

INNENRIKS 2019-01-17T17:53:30Z

GARDERMOEN (VG) Redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen «Dagen» mener at Kjell Ingolf Ropstad vil få en svært «trøblete» start som ny leder i KrF.

Publisert: 17.01.19 18:53 Oppdatert: 17.01.19 19:13

Bakgrunnen er at KrF – slik VG kunne avsløre onsdag kveld – ikke får fått gjennomslag for endringer i, eller fjerning av, abortlovens paragraf 2c.

«Mannen som ble lurt av Erna»

– Dette blir svært trøblete for Kjell Ingolf Ropstad når det gjelder hans inngang som partileder i KrF. Jeg tror at Ropstad kan bli kjent som mannen som ble lurt av Erna. At den merkelappen også kan bli klebet ved ham gjennom hele hans tilværelse som partileder, sier Selbekk i dette intervjuet med VG.

Å endre denne paragrafen var hovedargumentet til Ropstad og hans nestlederkollega Olaug Bollestad for å velge «blå side» i høstens dramatiske oppgjør om KrFs retningsvalg.

– Nå får man på en måte betale litt tilbake for bruken av det løftet. Det er mange i dag som føler seg lurt på «rød side» i KrF. Og de kommer til å minne ham om denne «historiske muligheten», som han markedsførte for å få endret paragraf 2c i abortloven. Det viser seg nå at det ikke var noe hold i dette, sier Selbekk.

Avgjorde KrFs veivalg

Han tror Ropstad kunne fått problemer med å ta seieren fra partileder Knut Arild Hareide uten denne saken.

– Og det er ingen tvil om at det var akkurat dette som avgjorde veivalget i KrF. Det var så jevnt, men det ble brukt så tungt på så mange fylkesårsmåter: Nå må vi bruke denne historiske muligheten. Dette er et opplegg for videre strid, og en ny opprivende periode i KrF, sier Selbekk.

– Hva tror du er grunnen til at Ropstad ikke fikk gjennomslag for endringer i 2c?

– De har fått rett de som har sagt, og det gjorde mange på «rød side», at det er ikke politisk mulig å få endret denne lovparagrafen. Det er for stor i motstand i befolkningen og i de andre politiske partiene. Det er ikke politisk mulig å få til. Så det er et problem for Ropstad. Men det er også et problem for Erna Solberg. For hun er også avhengig av å ha en stabil blå seier i KrF. Hun er tjent med en Ropstad som har ryggdekning og en god inngang som partileder. Det gjør han ikke nå. Så dette er også et problem for Erna Solberg, fastslår Selbekk.

Stiller spørsmål

VG møter ham mens han sitter og skriver en artikkel for sin avis – og venter på at landsstyremøtet i KrF som skal gi klarsignal til regjeringsdeltagelse, skal bli ferdig.

– Statsministeren vil også bli påminnet: Ropstad vil ha sin merkelapp, men det vil også Solberg. Man vil stille spørsmålet om Erna faktisk utnyttet at det var en litt politisk uerfaren Ropstad, i hvert fall i elitedivisjonen i politikken. Har hun gitt løfter til Ropstad og sagt ting som hun egentlig visste hun ikke kunne levere på?

– Mener du at Ropstad har gjort en dårlig jobb som ikke har fått gjennomslag for endringer i 2c, eller mener du at det er snakk om lureri ved at det egentlig aldri var mulig?

– Jeg tror at det som kommer til å bli problemet for Ropstad vil være at dette var aldri mulig, men han brukte det likevel, som om det var mulig. Gjorde man det mot bedre vitende? Eventuelt at Ropstad var for uerfaren på dette nivået til å forstå at det ikke var mulig. Tok han en sjanse likevel? Brukte det for alt det var verdt for å vinne denne seieren. Her har Ropstad mange spørsmål å svare på.

– KrF har fått et visst gjennomslag for å forby såkalt «tvilling-abort». Hvordan vil du vurdere det opp mot at 2c ikke blir endret?

– Tvillingabort er en bitte liten sak i denne sammenhengen sammenlignet med abortlovens paragraf 2c, som ville vært en stor og historisk sak. De kan ikke sammenlignes overhodet. Tvillingabort gjelder svært, svært få, og i tillegg er det uklart om et forbud totalt sett vil føre til færre aborter. Det kan faktisk føre til flere, fordi begge fostre blir fjernet, sier Vebjørn Selbekk .

Det var statsminister Erna Solberg selv som åpnet for å forhandle om endringer i paragraf 2C.

Etter at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad utfordret både Høyre og Ap på muligheten for å stramme inn abortloven, svarte Solberg at Høyre ville åpne for forhandlinger om dette:

«Det er mulig for oss å gjøre endringer i denne diskriminerende bestemmelsen, den ubetingede retten, dersom vi setter oss ned ved et bord og finner løsninger hvor vi også tar vare på familienes situasjon og kvinnens rettigheter», sa Solberg til VG 18. oktober i fjor.

Da Ropstad møtte pressen før landsstyremøtet begynte torsdag, fikk han spørsmål fra Dagbladet om han hadde ført partiet bak lyset dersom det ikke blir endringer i paragraf 2 C.

– Nå får vi se hva landsstyret sier til det som ligger her, så skal vi kommentere på alle spørsmål senere, sia han.