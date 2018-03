UBESTEMT: KrF-leder Knut Arild Hareide sier han ikke har bestemt seg for om han vil inn i regjeringen til Erna Solberg. KrF er over sperregrensen på VGs ferske måling, Hareide tror det kan skyldes lærernorm og pleiepengeordningen. Foto: Kristiansen, Tore

Velgerne er splittet på om KrF bør inn i regjering

Publisert: 06.03.18 20:10 Oppdatert: 06.03.18 20:23

KrF har karret seg over sperregrensen, men om partiet skal inn i regjering splitter velgerne i VGs ferske partibarometer.

Høyre er fortsatt Norges største parti på VGs partibarometer for mars, utført av Respons Analyse, med 28 prosents oppslutning. Ap vaker rundt 23 prosent.

KrF ligger over sperregrensen med 4,4 prosent, mens partiet som nå har gått inn i regjering – Venstre – ligger på 4,7 prosent.

– Jeg tror ikke dette er et resultat vi er fornøyd med, men det viser at etter et krevende valg, så er vi ikke utslått, sier Knut Arild Hareide til VG.

KrF-lederen er klar på at KrF igjen må ta stilling til om de skal inn i regjering, men at de må ta en runde på sin politiske strategi først.

Regjeringsspørsmålet splitter KrF

VG skrev tidlig i februar om hvordan KrF-lederen i det stille har lagt opp til en omfattende diskusjon om partiets fremtidige strategi etter valgnederlaget. Deretter skal KrF velge side. Før stortingsvalget i 2017 sa KrF at regjeringssamarbeid med Frp var uaktuelt.

Sentrale kilder i KrF sa i februar at de imidlertid opplever planen som er lagt, som et veikart for å føre KrF inn i Solberg-regjeringen med Høyre, Frp og Venstre.

VGs partibarometer fra mars viser at 50 prosent av alle velgere sier de ikke vil være riktig av KrF å gå inn i regjeringen nå. Bare hver fjerde velger mener det vil være riktig – mens den siste fjerdedelen er usikre.

Spørsmålet splitter enda mer blant KrFs egne velgere.

En overvekt på 46 prosent mener det ikke er riktig å gå inn i regjeringen, mens 38 prosent av KrF-velgerne mener det vil være riktig.

Fakta Om undersøkelsen Spørsmålet var: Regjeringen ble i løpet av januar utvidet ved at Venstre gikk inn i den. Mener du det vil være riktig av KrF å gå inn i denne regjeringen, eller mener du det ikke er riktig av KrF gjøre dette

Svaralternativene var «riktig av KrF å gå inn i regjeringen», «ikke riktig av KrF å gå inn i regjeringen» og «ingen oppfatning».

Utført av Respons analyse for VG i perioden første til femte mars, gjennom 1003 telefonintervju.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Altså er ikke KrF statistisk trygt over sperregrensen når de havner på 4,4 prosent.

Av velgerne på venstresiden er det flere som fraråder KrF å gå i regjering, eksempelvis 62 prosent av Ap-velgerne. Velgerne som stemmer på regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre er mer delt.

Hareide mener dette viser at det var riktig av dem å ikke gå inn i regjering med Høyre og Frp da Venstre nå gjorde det.

– Når du ser at KrF-erne er så splittet i synet på om dere skal inn i regjering eller ikke, vil du uansett hvordan du håndterer dette fremover skuffe en god del av dine velgere.

– Ja. Og jeg har blant annet sagt at uansett hvilket valg vi tar vil noen kunne bli skuffet, sier Hareide til VG.

Avviser at han lagt plan for å gå i regjering

Til at sentrale KrF-kilder opplever den nye planen som et veikart for å gå inn i regjeringen, sier Hareide:

– Du har kilder i KrF som sier at noen har lagt en strategi for at vi skal gå inn i regjering. Det tror jeg det er noen som tenker, sier Hareide.

– At noen kilder opplever det på den måten, tror jeg er riktig. Men jeg har ikke nå lagt en prosess som sier at nå skal vi gjøre 1, 2 og 3 og så skal vi på punkt 4 inn i regjering. Vi har nå en tydeliggjøring av vårt politiske arbeid, så må vi ta noen konklusjoner knyttet til det i etterkant av det, sier Hareide.

Frem til landsstyremøtet i april skal partiet altså jobbe med den politiske strategien. Hareide sier de ikke har satt noen frist for når de igjen skal avklare regjeringsspørsmålet – altså når de igjen skal velge en side.

– Vi skal være optimistiske hvis vi tror at vi sluttfører arbeidet der, så er vårt neste landsstyremøte i september. Men det jeg opplever at et samlet parti er enige om, er at vi har behov for å tydeliggjøre vår politiske strategi. Det er jobb nummer én. Når vi har gjort det, kommer vi til å ha spørsmål knyttet til samarbeid, sier Hareide.

Hareide om Ernas regjering: Har ikke bestemt meg

– Er det ditt personlige ønske at KrF skal lande på at dere skal gå inn i regjering?

– For meg handler det ikke om personlig ønske nå, men det handler om at jeg skal lede et parti. Det kan hende at jeg på noen tidspunkt velger å gi noen tydelige råd til partiet, men nå er det den politiske strategien vi jobber med. Og da tror jeg det er oppmerksomheten vår skal være. Vi har landet samarbeidsspørsmålet og jeg tror vi er trygge på at det har vært et godt valg, sier Hareide.

– Når vi har landet den politiske strategien, da er jeg klar til å snakke ut, påpeker han.

– Ønsker du at dere skal være beredt til å avklare om dere er beredt på å gå inn i regjering før budsjettprosessen starter i høst? For da vil det være en ny runde med forhandlinger.

– Vi har ikke avklart noe knyttet til tid, utover at vi nå jobber med det politisk strategiske.

– Har du allerede bestemt deg for hva du mener?

– Nei. Jeg har ikke bestemt meg.

– Men du har noen meninger om dette du ikke vil dele nå?

– Selvfølgelig har jeg mine tanker, men jeg har ikke konkludert. Jeg må kunne gi et råd til partiet om det på et tidspunkt, men det er ikke det jeg bruker tiden og kreftene mine på nå. Nå jobber jeg med det politisk strategiske. Og det tror jeg, litt uavhengig av hva man mener om dette, er enige i at vi har et behov for å tydeliggjøre vår politiske strategi, sier Hareide til VG.

Arbeiderpartiet er ikke fornøyd med målingen.

– Målingen bekrefter et stabilt nivå, som er altfor lavt. Vi skal nå utforme en politikk som skal få velgerne ned fra gjerdet og tilbake til Ap før kommunevalget neste år, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

- Vår dør er åpen

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, sier det er en tilliterklæring at Høyre fortsatt er Norges største parti.

- Til både Høyre, og til Erna spesielt. Høyre har et høyt nivå som vi er veldig godt fornøyd med. At KrF og Venstre er over sperregrensen, det er viktig. Og Arbeiderpartiet har fortsatt en utfordring, ser det ut som, sier Trond Helleland.

Videre understreker Helleland at han har stor respekt for KrFs prosess med å avklare sitt politiske retningsvalg.

– Etter et godt samarbeid i over fem år, håper vi det vil resultere i en konklusjon som gjør at regjeringen vil bli ytterligere styrket. Vår dør er åpen og det har den vært hele tiden. Men dette er først og fremst KrFs prosess, sier Helleland.