KAOS: Politiet melder om mulige påkjørsler og konfrontasjoner etter Holmenkollen skifestival- Foto: Privat

Slåssing og bråk i Holmenkollen og på Frognerseteren

Publisert: 10.03.18 17:51 Oppdatert: 10.03.18 18:28

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-10T16:51:13Z

Politiet i Oslo melder om store problemer på t-banestasjonene Frognerseteren og Holmenkollen. Nå melder politiet om mulige påkjørsler.

– Besserud T-banestasjon: melding om at flere personer skal være påkjørt av T-banen. Nødetater på vei #Oslo, skriver OPS Politiet i Oslo på Twitter.

Klokken 18.19 skriver politet at en person er tatt opp av sporet, og at skadeomfanget er uvisst. Videre melder de at de ikke har full oversikt over hendelsesforløpet.

Kaotiske tilstander etter Holmenkollen skifestival har også ført til forsinkelser og konfrontasjoner med politiet.

– Våre patruljer på stedet melder om store problemer med svært mange mennesker, som bl.a. river ned gjerder, slåss med hverandre og politiet, skriver politiet på Twitter.

Politiet sender nå flere enheter til stedene.

– Vi har en del folk der oppe i forbindelse med arrangementet og de meldte tilbake til oss rett etter klokka 17 at det hersker fullstendig kaos på de to T-banestasjonene. Det er store folkemengder der og folk slåss innbyrdes, er aggressive mot politiet, hopper ut i sporet og står foran T-banevognene, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Stine Kippernes har i en time stått på Frognerseteren T-banestasjon, og beskriver situasjonen slik:

– Med ett ord: Kaos. Det er fullstendig kaos. Total forvirring, ingen informasjon. Folk er rimelig forbannet, folk har besvimt og blir båret bort. Folk har angst, panikk, det sendes ventolin rundt fordi folk får astmaanfall, sier hun.

Når VG snakker med henne i 18.15-tiden anslår hun at omtrent 200 personer nå står i T-banesporet.

– Det er politi og personell fra Sporveien her. De prøver å ha kontroll, men de har det ikke, sier hun.

VG har vært i kontakt med et vitne som har vært i Kollen. Han beskriver situasjonen som kaotisk.

– Det er masse fulle mennesker, og alle vil på T-banen på en gang. Alle T-baneholdeplassene fra Midtstuen til Frognerseteren er helt fulle. Det ble lest opp over høyttalerannlegget at folk har gått i T-banesporet, sier han til VG.

Han forklarer at T-banen nå står helt stille.

– Det ble lest opp over høytalerne på T-banen at det muligens har forekommet en påkjørsel på Besserud T-baneholdeplass, så nå står vi helt stille.

– Tendenser til panikk

Politiet skriver videre på Twitter at det meldes om at folk besvimer inne i folkemengden.

– Det er tendenser til panikk. Videre meldes det om at personer også har tatt seg ned i T-banesporet, og går mot sentrum. Så langt har vi ikke full kontroll over situasjonen, men sender stadig flere enheter til områdene.

Sporveien T-banen melder at alle T-banens linjer opplever forsinkelser

– Alle Linjer: Forsinkelser på flere avganger grunnet Holmenkollen Skifestival, skriver de på Twitter.