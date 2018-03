TORDNER: Carl I. Hagen er ikke imponert over at statsminister Erna Solberg ikke støttet Sylvi Listhaug. Foto: Tore Kristiansen

Carl I. Hagen langer ut mot Erna Solberg etter Listhaug-beklagelse

Carl I. Hagen legger skylden på statsminister Erna Solberg for det han omtaler som en «stor seier» til Arbeiderpartiet.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) måtte torsdag legge seg langflat foran Stortinget og beklage sitt Facebook-innlegg om terror og Arbeiderpartiet .

Frp-nestor Carl I. Hagen beskriver det som «meget, meget trist» at statsminister Erna Solberg (H) ikke stilte seg bak Facebook-innlegget og justisministeren.

– Dette er en brøler fra statsministeren. Innlegget til Listhaug var en påpekning av de faktiske forhold. Statsministeren burde sagt at dette bare dreide seg om det aktuelle lovforslaget om å ta fra terrorister statsborgerskapene. Da ville ikke Støre spilt Utøya-kortet og drevet regjeringen fra skanse til skanse, sier han til VG.

Måtte beklage flere ganger

Listhaug ba først torsdag om unnskyldning i Stortinget for «kommunikasjonen i denne saken».

Flere representanter for de andre partiene var mildt sagt ikke fornøyde med Listhaugs beklage. Blant andre SVs Audun Lysbakken, Senterpartiets Marit Arnstad og KrF-leder Knut Arild Hareide, som kom med flengende kritikk av Listhaug fra talerstolen.

Støre uttalte i vandrehallen etter beklagelsen at han ikke hadde tillit til Listhaug og at de på nytt vil vurdere å stille seg bak et mistillitsforslag mot henne, som Rødt har fremmet.

Like etterpå gikk imidlertid Listhaug enda en gang opp på talerstolen, og kom deretter med en ny, mer uforbeholden beklagelse. Det falt i bedre jord.

– Har du ikke forståelse for at det skaper reaksjoner ettersom Arbeiderpartiet har blitt rammet av terror, Hagen?

– Denne saken har ingenting med 22. juli å gjøre. Ap har helt rett når de sier at det er de har blitt rammet av terror på norsk jord. Men det er fremmedkrigere Politiets sikkerhetstjeneste har uttalt at de er mest redd for. Det er synd at statsministeren ikke har mot og fornuft til å slå fast at Listhaug kun snakker om at man setter hensynet til terroristene over sikkerheten til nordmenn, sier han.

Vil ikke spekulere i motiver

Hagen ønsker ikke å spekulere i motivene for beklagelsen til Listhaug.

– Dette er bare fryktelig trist. Det er en stor seier for Arbeiderpartiet, sier han.

– Er det ikke å dra det for langt å mene at Arbeiderpartiet setter terroristers rettssikkerhet over nasjonens?

– Nei, i denne saken sto valget mellom hensynet til nasjonal sikkerhet eller rettssikkerheten til terroristene. Her gikk Ap inn for at det viktigste var rettssikkerheten til terrorister. Det er et greit politisk valg, men da må de stå for det. Det var dette Listhaug påpekte, sier Hagen.

Erna Solberg har ikke anledning til å kommentere denne saken torsdag.