Dette betyr mistillitsforslaget for regjeringen

Publisert: 15.03.18 16:20 Oppdatert: 15.03.18 17:04

Både Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil stille seg bak Rødts mistillitsforslag til Sylvi Listhaug. Det kan bety slutten for Listhaugs tid som statsråd.

– Vi mener at hun ikke har de kvalitetene som skal til for å være justisminister, sa Jonas Gahr Støre til pressen etter at Sylvi Listhaug torsdag hadde beklaget seg overfor Stortinget.

Kritikken har haglet mot justisministeren den siste uken, etter at hun delte et innlegg på Facebook der hun anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

På onsdag avslørte Rødt-leder Bjørnar Moxnes at de vil fremme et mistillitsforslag mot Listhaug. Dette forslaget har både SV og Ap bestemt seg for å stille seg bak.

KrF vil ikke ta stilling til spørsmålet i dag. De må stille seg bak for at forslaget skal få flertall i Stortinget.

Kan bli stemt ut av regjeringen

Benedikte Høgberg er professor ved universitetet i Oslos institutt for offentlig rett. Hun forklarer at mistillitsforslag ikke er uvanlig.

– Det innebærer at minst én representant stiller et forslag i Stortinget til votering. Forslaget går ut på at Stortinget ikke har tillit til den statsråden det gjelder, sier Høgberg.

Dersom dette forslaget får flertall, er statsråden det gjelder nødt til å trekke seg.

– Da spiller det ikke lenger noen rolle om regjering, eller statsminister, ønsker den statsråden. Da har man en plikt til å gå av.

Høgberg forklarer videre at mistillitsforslag i seg selv ikke er så sjelden, men at det som regel ikke resulterer i at en minister må gå.

– Anders Anundsen fikk mistillitsforslag mot seg, men det var ikke flertall for det.

Irritert opposisjon

Selv med støtte fra Ap, SV og Rødt krever forslaget at KrF og Senterpartiet stemmer for dersom det skal få flertall i Stortinget. Høgberg mener likevel at det ikke er positivt for samarbeidet mellom storting og regjering at forslaget fremmes.

– Det skaper jo et dårligere samarbeidsklima mellom regjering og storting. Det gjør at regjeringen på sikt kanskje må utvise noe større varsomhet, forklarer hun.

Hun mistenker at dette kan gjøre at opposisjonen er mer tilbøyelig for å fremme mistillitsforslag i fremtiden.

– Man har en politisk opposisjon som er såpass irritert at de kanskje vil ha lavere terskel senere med å felle en statsråd.