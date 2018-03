LEGGER SEG FLAT: Det har stormet rundt Sylvi Listhaug de siste dagene. Flere opposisjonspartier støtter mistillitsforslag mot henne. Foto: Tore Kristiansen

Ap og SV vil stemme for mistillitsforslag mot Listhaug

Publisert: 15.03.18 15:44 Oppdatert: 15.03.18 16:12

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-15T14:44:38Z

Både Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil stille seg bak Rødts mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug. KrF vil ikke avgjøre hvorvidt de støtter forslaget i dag.

– Aps stortingsgruppe vil stemme for et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug , bekrefter Jonas Gahr Støre.

Mistillitsforslaget ble fremmet i Stortinget av Rødt tidligere i dag. Allerede i formiddag gikk Støre langt i å hevde at Ap ville stille seg bak forslaget.

Sosialistisk Venstreparti (SV) oppgir at de óg vil stille seg bak mistillitsforslaget.

– SV vil støtte mistillitsforslaget mot Listhaug. Etter dagens opptreden av Listhaug i Stortinget mener vi at det er nødvendig, sier partileder Audun Lysbakken i en pressemelding.

- I denne saken har det vært viktig for oss å være i dialog med Ap, siden de er sterkest rammet. Her må partiene stå samlet.

KrF opplyser til VG at de ikke har planlagt å ha gruppemøte i dag for å avgjøre mistillit mot Listhaug.

– Vi har ikke gruppemøte i dag og vi ble kjent med Rødts mistillitsforslag etter gruppemøtet i går, sier Hareide til VG

Dette kommer etter at Sylvi Listhaug har beklaget det omstridte Facebook-innlegget som ble lagt ut på hennes Facebook-profil forrige uke.

Ombestemte seg

Støre oppgir at det ikke var Aps intensjon å stille seg bak mistillitsforslaget da de møtte opp på Stortinget i dag.

– Vi kom ikke til stortinget i dag med den hensikt. Vi slutter oss til kritikken som fremmes mot henne, men etter å ha hørt og sett henne i dag, kan ikke Ap ha tillit til henne som justisminister.

Videre forteller han at det var Listhaugs vingling som gjorde at Ap nå har mistet tillit til statsråden.

– Vi tar i mot unnskyldningen, men hun skifter mellom å være lei seg om det hun har sagt, til å skifte til å si at hun var lei seg for kommunikasjonen, som jo nå er et nytt ord, så ble hun presset til om hun stod ved innholdet, og da sa hun at dette innlegget aldri burde vært satt opp. Men vi må se på helheten i det, og tillit handler jo om du stoler på det du hører og inntrykket av det er som det skal være, og det er ikke for oss etter det vi har hørt og da stemmer vi for et mistillitsforslag.

La seg flat

Det var en nedstemt Listhaug som gang på gang måtte gå opp på talerstolen og beklage for sitt terrorinnlegg om Arbeiderpartiet .

Til slutt la hun seg paddeflat for Stortinget og de gjentatte spørsmålene fra Ap-leder Jonas Gahr Støre. I sin siste kommentar fra talerstolen torsdag ettermiddag sa hun:

– Jeg registrerer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning. Derfor vil jeg understreke nok en gang at jeg gir en uforbeholden unnskyldning i denne saken. Jeg burde ikke lagt ut innlegget og jeg vil bidra til en saklig debatt i fremtiden, sa Listhaug.

Utenfor sto pressen klar til et lite pressemøte som Justisdepartementet hadde lagt opp til.

Justisministeren unngikk imidlertid pressen da hun forlot salen. Hun gikk isteden rett inn i en heis og tok den ned i stortingsgarasjen. Vaktene fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kom løpende og gjorde bilene klar til å dra. Men etter at alle hadde satt seg i bilen, kjørte de ikke.

Listhaug og Teigen ble sittende og diskutere og ta telefoner i ti minutter før Listhaug til slutt kom ut igjen. Det var en taus og bestemt justisminister som tok heisen med VG opp i Stortinget – for deretter å møte pressen. Der ga hun kun en kort uttalelse.