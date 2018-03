BORTFØRING: Mannen i 40-årene ble tatt med i denne bilen og utsatt for omfattende vold og trusler. Foto: POLITIET

Mann ble slått med jernstang og bortført i to døgn - fem dømt

Publisert: 14.03.18 13:28 Oppdatert: 14.03.18 17:08

Fire menn og en kvinne er i Oslo tingrett dømt til fengsel for å ha slått ned og bortført en mann i 40-årene på Holmlia i Oslo i september 2015.

Lengden på fengselsstraffene varier fra fem år, til fem år og ti måneder.

De dømte må også betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede mannen.

Den 16. september 2015 fikk kvinnen fornærmede til å kjøre henne til en adresse på Holmlia, ifølge dommen. Der ble de møtt av de fire mennene og fornærmede ble slått og sparket gjentatte ganger i hodet og på kroppen, blant annet med balltre, jernstang, murstein og pistol.

Innesperret i kott

Deretter ble han mot sin vilje lagt i bagasjerommet, med sammentapede hender og en hette over hodet, og fraktet til en av de dømtes leilighet. Der ble han holdt innesperret i et kott og utsatt for vold, drapstrusler og annen krenkende atferd, skriver retten.

Først om kvelden nesten to døgn senere ble han, med bind for øynene, fraktet til et skogholt med beskjed om å ligge stille og ikke oppsøke politiet før det hadde gått en halv til en time.

I mellomtiden hadde vitner meldt seg og politiet satte i gang leteaksjon etter mannen.

Psykiske skader

Retten mener de dømte truet ham med en pistol mot hoder og sa at han ville bli skutt i hodet eller at familien hans ville bli tatt, dersom han ikke gjorde som han fikk beskjed om.

Ifølge dommen fikk fornærmede alvorlige psykiske skader etter hendelsen, blant annet Posttraumatisk Stressyndrom (PTSD) og alvorlige angst- og søvnproblemer.

Bakgrunnen for episoden skal ha vært at den fornærmede hadde blitt anklaget for å være ansvarlig for at verdier hadde forsvunnet fra den nå dømte kvinnens leilighet. Retten påpeker at de mener det ikke er sannsynliggjort at dette var tilfelle.

Anker

Øyvind Bratlien, som forsvarer en av mennene, sier at hans klient anket dommen på stedet.

- Han har erkjent deler av volden, men ikke frihetsberøvelse. Retten har unnlatt og drøfte bevis for uskyld og begrunnelsen er overfladisk og lite betryggende ut fra et rettssikkerhetsperspektiv. At straffen ligger en del under aktors påstand er ingen trøst, sier advokaten til VG.