ERFAREN SJEF: Marianne Andreassen har lang erfaring som toppsjef. Blant annet har hun vært sjef i Direktoratet for økonomistyring og i Statens Lånekasse. I tillegg har hun vært statssekretær i en Ap-styrt regjering. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hun vil bli ny sjef på Stortinget

Publisert: 21.03.18 09:54 Oppdatert: 21.03.18 10:43

Tidligere statssekretær Marianne Andreassen er blant søkerne til stillingen som ny direktør på Stortinget etter Ida Børresen.

Marianne Andreassen (56) er den kanskje mest profilerte blant søkerne som ny direktør på Stortinget etter at Ida Børresen gikk av som følge av overskridelsene på byggeprosjektet tidligere i år.

56-åringen har bred erfaring som leder i statlige organisasjoner, blant annet fra Statens lånekasse for utdanning, og fra Direktoratet for økonomistyring. Hun har også vært statssekretær for til sammen fire Ap-statsråder, to handelsministre og to finansministre.

Andreassen har også vært seniorøkonom i Gjensidige og konserndirektør i Sparebank 1. Men i vurderingen av søkerne til stillingen som ny administrativt ansvarlig for resten av utbyggingen av Prinsensgate 26 og nytt vare- og postmottak på Stortinget, så vil nok bakgrunnen hennes innen økonomistyring veie tungt.

Direktør Gunnar Selvik (54) i EFTA-domstolen i Luxemburg har også søkt på stillingen som direktør på Stortinget etter Ida Børresen. Selvik leder domstolen administrativt, og innehar også tittelen registrar i domstolen siden 2012.

En annen tung søker er Stig Hauge Bendiksen (48) , som er administrasjons- og organisasjonsdirektør i Konkurransetilsynet. Han er benyttet av sittende regjering som medlem i ekspertutvalg. Bendiksen har blant annet også gjort seg bemerket ved å la sine ansatte i Konkurransetilsynet leve som de lærer - og velge det telefonabonnementet som er best for dem.

Geir Barvik (59) er direktør i kriminalomsorgsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han søker også direktørstillingen på Stortinget og kan eventuelt slå følge med avgått justisminister Sylvi Listhaug opp Løvebakken. Barvik har lang erfaring fra toppsjefstillinger i staten, og har tidligere vært både direktør i IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og Husbanken.

Stortingets assisterende direktør Kyrre Grimstad er konstituert som direktør frem til den nye direktøren har tiltrådt.

Stortingets presidentskap har ansvar for rekrutteringsprosessen og vil fremme innstilling om tilsetting av ny direktør i Stortingets administrasjon - før Stortinget i plenum tar beslutning om tilsetting etter påske.

Her er hele søkerlisten

Marianne Andreassen (56) - Administrerende direktør

Geir Barvik (59) - Direktør

Stig Hauge Bendiksen (48) Administrasjons- og organisasjonsdirektør

Pål Bjørdal (50) - Global Head

Joakim Ekseth (43) - Head of Buisness Services

Lars Ivar Grømer (59) - Director

Thorbjørn Gaarder (62) - Chef Credit Officer

Roy Hunstok (62) - Stabssjef

Marianne Nordli (54) - Kompetanseleder

Fredrikke Næss (47) - Administrerende direktør

Christian Ruschetta (41) - Daglig leder

Gunnar Selvik (54) - Direktør

Stein Edvard Skogli (53) - Administrasjonssjef

Gro Erland Solberg (46) - Avdelingssjef

Tim-Adrian Sørbu (19) - Arbeidssøker

Tor Erik Tobiassen (54) - Arbeidssøker

Per Erling Walle (39) - Underdirektør