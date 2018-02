Filmet seg selv i opp mot 270 km/t

En ung mann er pågrepet av politiet, etter at han publiserte filmopptak der han kjørte bil i hastigheter på 250-270 km/t.

Den unge mannen ble pågrepet av politiet i Mo i Rana i dag, mistenkt for ekstrem råkjøring.

– Han er pågrepet og sitter nå på politistasjonen på Mo, sier operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Fredd Leirvik, til avisen Rana No . De var først ute med å omtale saken.

Mannen skal ha avslørt seg selv ved å legge ut filmer på Snapchat og Instagram, som viser at han kjører bil i hastigheter opp mot 250-270 kilometer i timen. I tillegg har politiet også mottatt tips om den unge mannens ekstreme kjøring.

– Når du kjører så fort så forflytter du deg rundt 75 meter i sekundet, kjører du 80 kilometer i timen, forflytter du deg omtrent 22 meter per sekund, så du kan jo tenke deg hvor fort det går, sier Leirvik til VG.

Leirvik forklarer overfor Rana No at de ikke har fullstendig oversikt over hvor råkjøringen skal ha funnet sted.

– Kjøringen har foregått med bil. Vi forsøker nå å få slått fast eksakt hvor kjøringen har skjedd. Vi mistenker at opptak viser blant annet kjøring i Bjerka-området og i Korgfjelltunnelen, sier operasjonsleder Leirvik, som betegner kjøringen som livsfarlig .

Til VG understreker Leirvik at politiet setter pris på at folk valgte å melde inn råkjøringen.

– Vi ønsker å takke publikum for å melde fra om sånne overtredelser, slik at vi får kjennskap til de og etterforsket.

– Hva tenker du om at vedkommende har lagt ut video av råkjøringen på sosiale medier?

– Jeg har ikke så mange meninger om det. Det er jo ikke smart.