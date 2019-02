KJÆRESTER: Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik og tidligere DN-journalist Kristian Skard fortalte i november i fjor at de hadde blitt kjærester. Her avbildet sammen på idrettsgallaen i Stavanger i januar. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Hadia Tajik og Kristian Skard inviterte til pølsefest

Ap-nestleder Hadia Tajik og tidligere DN-journalist Kristian Skard inviterte tirsdag både politikere, journalister, redaktører og statsråder til sosialt lag med halal-pølser og øl på menyen.

Etter det VG erfarer var det Skards 47-årsdag som var anledningen for pølsefesten, som ble arrangert på restauranten Würst i Torggata i Oslo tirsdag ettermiddag.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

Ifølge Nettavisen ble invitasjonen sendt via Facebook til en rekke profilerte journalister, redaktører, kommentatorer, politikere, statsråder og politiske rådgiver.

«Kristian og Hadia inviterer deg til øl og halal-pølse, etter jobb», sto det i invitasjonen, ifølge Nettavisen.

VG var til stede utenfor restauranten tirsdag ettermiddag etter at de første gjestene hadde ankommet, men da ønsket ikke paret å gi noen kommentar.

I det politiske miljøet vakte det oppsikt da Skard den 4. september i fjor brått forlot DN til fordel for PR-byrået Try Råd. I november bekreftet Skard at han sa opp jobben sin på dette tidspunktet fordi rollen sto i veien for kjærlighetsforholdet med Tajik.

Sammen med makker Tore Gjerstad sto Skard bak en rekke av de mest sentrale artiklene i avsløringene av Trond Giske og varslingssakene mot den tidligere Ap-nestlederen.

En rekke profilerte personer innenfor politikk og medier sto på gjestelisten. Ifølge Nettavisen deltok Dagbladet-kommentator Marie Simonsen, Martine Aurdal og Dagsavisen-kommentator Hege Ulstein på festen. Det gjorde også DN-journalist Tore Gjerstad, AP-kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen og tidligere VG-kommentator Frihtjof Jacobsen, som ankom festen sammen med Ap-politiker Jette Christensen.

Også reklametoppen Kjetil Try var til stede på festen.

Det var også sentrale politikere fra Frp og Høyre til stede på festen.

Professor Eli Skogerbø ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, sier slike sammenkomster, der politikere og journalister møtes og fester sammen, kan være problematiske, mens generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund sier det må være greit at Tajik og Skard inviterer til fest:

– Jeg mener paret må kunne invitere venner til fest. Det kan ikke være sånn at den tidligere journalisten må gi opp sine venner, selv om han har blitt sammen med nestlederen i Ap, sier Floberghagen til Nettavisen.

PS: Flere VG-ansatte var også invitert på pølsefesten, og VG-journalistene Marie Melgård, Lars Joakim Skarvøy og Bjørn Haugan var til stede.