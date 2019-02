I STORTINGET: Jonas Gahr Støre deltok i Stortingets spontanspørretime onsdag formiddag. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Støre: Respekterer at Giske får sentralt verv i Trøndelag

Ap-leder Jonas Gahr Støre er glad for at valgkomiteen i Trøndelag Ap til slutt fant en enstemmig løsning, men har ingen mening om det er riktig eller galt at Trond Giske nå foreslås som arbeidsutvalgsmedlem i fylkespartiet.

Publisert: 20.02.19 13:18 Oppdatert: 20.02.19 13:42







Støre sier at han har vært i kontakt med partifeller i Trøndelag de siste dagene, men vil ikke si om han har gitt noe konkret råd:

– Jeg var på årsmøtet i Trondheim Ap for ti dager siden og har hatt kontakt med folk i Trøndelag. Men jeg ønsker ikke å fortelle hva diskusjonen har bestått i, sier Støre til VG.

– Reagerte du på forslaget om at han var ønsket som nestleder i Trøndelag Ap?

– Jeg registrerer resultatet og at valgkomiteen har lykkes med å bruke nødvendig tid til å få enstemmighet om innstillingen, sier Støre.

les også Trond Giske blir ikke nestleder i Trøndelag Ap

Forstår reaksjonene

– Hva tenker du om at han er foreslått inn i landsstyret?

– Det har jeg er avslappet forhold til. Alle stortingsrepresentantene har møterett og forslagsrett i landsstyret, og han er stortingsrepresentant.

– Flere kvinnepolitiske ledere i Ap mener at Trond Giskes comeback i sentrale verv er for tidlig. Hva mener du om det?

– Jeg forstår reaksjonene fordi sakene utløste stort engasjement i fjor. Det vi reagerte på var alvorlige saker og det fikk de mest omfattende konsekvenser mot noen ledende tillitsvalgt i Arbeidepartiet i nyere tid. Forsøket på å ta opp igjen sakene ett år etter er avvist. Konklusjonene står. Det er formelt avsluttet. Så er veien tilbake til å få ansvar, er avhengig av tillit som må gjenopprettes. Engasjementet fra deler av partiet viser at det fortsatt er en sak som engasjerer, og det har jeg respekt for, sier Støre.

les også Kvinneopprør mot Giske: – Han skader partiet

Ingen formelle hinder

– Men er det for tidlig?

– Min vurdering er at når saken er avsluttet, så er det ikke formelle hindringer for deltagelse i partiets arbeid. Dette handlet om Trøndelag. Han har mange som verdsetter hans arbeid i hjemfylket. Det er deres ansvar å disponere folk til sine ledende posisjoner.

– Kjenner du et ansvar for å unngå at striden rives opp igjen?

– Jeg ønsker at denne saken ikke skal overskygge andre saker vi jobber med. Vi har avsluttet saken sentralt med store konsekvenser for Trond Giskes politiske arbeid. Men nå skal vi videre.

– Så du må bare konstatere at det nå skjer, uten å kunne gjøre noe?

– Det er flere i Trøndelag Ap som har kontaktet meg og som ønsker å diskutere disse spørsmålene med meg. Det stiller jeg opp på. Men det er Trøndelag Ap som avgjør hvem som skal sitte i deres verv, sier Støre til VG onsdag, etter at valgkomiteens innstilling ble klar.