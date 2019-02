TAR AVSTAND: Anniken Huitfeldt, her sammen med Trond Giske på landsmøtet i Arbeiderpartiet i 2017. Foto: Trond Solberg

Anniken Huitfeldt om Giske: – Skuffet over at han igjen har vist manglende dømmekraft

Trond Giskes tidligere nære allierte, kvinnepolitisk leder Anniken Huitfeldt i Ap, går nå ut og refser sin partifelle etter barvideo-saken.

Publisert: 22.02.19 20:07







Tidligere denne uken gikk de kvinnepolitiske lederne i Finnmark, Troms, Hordaland og Rogaland Ap ut i VG og ba Giske droppe kampen om nye tillitsverv i Trøndelag Ap.

Årsaken er at de mener det er for tidlig for den avgåtte nestlederen å få nye tillitsverv etter at partiledelsen i fjor konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering i fem tilfeller.

Da VG kontaktet Anniken Huitfeldt, som er nasjonal leder for kvinnenettverket i Ap, om hun var enig eller uenig med sine egne fylkesledere valgte hun ikke å svare.

Men nå – etter at Giske ble vraket av valgkomiteen i Trøndelag Ap fredag – tar hun bladet fra munnen i en tekstmelding til VG:

– Jeg er skuffet over at han igjen har vist manglende dømmekraft, og stiller meg bak Jonas sine uttalelser, skriver Huitfeldt.

Trond Giske har ikke svart på VGs henvendelser fredag kveld.

Huitfeldt og Giske har vært nære politisk allierte i en årreke, helt tilbake til da hun satt i sentralstyret i Aps ungdomsparti AUF på 90-tallet mens Trond Giske var AUF-leder. Fra 1994 til 1996 var hun nestleder med ham som leder, og i 1996 overlot Giske lederposisjonen til Huitfeldt.

På Aps landsmøte i april skal Huitfeldt trolig gjenvelges som kvinnepolitisk leder i partiet - en posisjon som gir henne plass i Aps mektige sentralstyre.

Støre: Dårlig dømmekraft

Trond Giske har trukket sitt kandidatur om å få en fremskutt plass i fylkesstyret til Trøndelag Ap. Dette etter at det ble klart at han ikke får plass i arbeidsutvalget i Trøndelag Ap. Valgkomiteen bekreftet fredag at de enstemmig hadde kommet frem til at Giske ikke skulle innstilles til toppvervet.

Bakgrunnen er den mye omtalte videoen der Giske danser med en ung kvinne på et utested i Oslo sist helg. Bekymringsmeldingen til Arbeiderpartiet er ikke sendt inn av kvinnen selv, men av nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, Knut Sandli.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han har forståelse for valgkomiteens konklusjon.

– De har arbeidet mye og har tatt dette på alvor. Dette har skapt en stort engasjement og en stor uro. Det de viser til er at dømmekraften her ikke har vært god nok til å få et tillitsverv i styret i partiet. Dette har også skapt uro langt utenfor Trøndelag Arbeiderparti, sa Støre til VG tidligere fredag.

Ap-lederen ønsket ikke å gå inn i detalj på oppførselen til Giske.

– Men i lys av forhistorien, i lys av varslersakene, i lys av det Trond Giske selv sa for et år siden at han hadde hatt vanskeligheter med å skille mellom roller i lignende situasjoner, så er dette et uttrykk for dårlig dømmekraft.

Disse uttalelsene stiller altså Huitfeldt seg bak.

– Maktkamp

Trond Giske sier på sin side til Dagsrevyen at han ikke er overrasket over Støres kommentar, og fremholder at han kommer til å fortsette i politikken.

Han har bedt VG beklage oppslaget om bekymringsmeldingen som ble sendt inn på bakgrunn av videoen.

– Det er vel ingen jenter som har rapportert noen uønsket atferd i dette tilfellet. Å ta bilder når folk spør om selfier ser jeg på som uproblematisk, men det er lett å se at jeg skulle vært dette foruten, men det skjedde ingenting, sa Trond Giske (52) da han fredag kveld var med direkte i NRK Dagsrevyen.

Han sier det er «åpenbart» at det pågår en maktkamp mot ham.

– Jeg forstår at det har blitt brukt for alt det er verdt. Det var sikkert ikke lurt å si ja til de bildene eller å være der i det hele tatt. Det forstår jeg. Men det kan ikke være slik at det skal være en stor nasjonal sak at man sier ja til å ta bilder når ingenting skjer. Det er ikke en nyhetssak i det hele tatt. Dette er en sak som er meldt inn av noen som ikke var til stede, sa Giske, som flere ganger påpekte at det er snakk om en fem sekunders video.