PÅ UTSTILLING: En katteeier viser frem et eksemplar av rasen maine coon under Supreme Cat Show i Birmingham. Det distingverte dyret har navnet Isadoryou Casper. Foto: OLI SCARFF / AFP

Viste seg frem på katt-walken

INNENRIKS 2018-10-27T21:35:47Z

Mer enn 800 hundre rasekatter konkurrerte i et av verdens største katteshow.

Katteelskerer fra Storbritannia samlet seg i Birmingham i går. Der gikk nemlig årets Supreme Cat Show av stabelen.

Katteoppdrettere fikk muligheten til å vise frem sine fremste individer. Det dreide seg hovedsaklig om rasekatter, selv om man også kan delta med katter uten lang stamtavle.

Mange av dyrene tilhørte sjeldne og eksotiske raser, men også noen mer hverdagslige. Her var fant du norsk skogkatt, abyssiner, korthåret britisk katt, ragdoll, burmeser, bengalkatt og selvfølgelig siamesere i alle varianter.

Showet er arrangert at The Governing Council of the Cat Fancy, som er verdens eldste organisasjon for katteoppdrettere. Organisasjonen ble opprettet i 1910. Det første Supreme Cat Show ble arrangert i 1976.

Arrangementet er et av de største katteshowene i verden. Rundt 800 katter deltar, sammen med sine håpefulle eiere.

















1 av 7 HVILER PÅ LAUBÆRNE: Katten med det uvanlige navnet Crystal Flame’s Koala Koko hviler i buret sitt. OLI SCARFF / AFP

Beste kattunge

Kattene konkurrerte i en rekke forskjellige kat(t)egorier. Det er klasser for hann- og hunnkatter, og en egen klasse for steriliserte individer. Det var også en kåring av beste kattunge.

Den beste voksne katten, den beste steriliserte og den beste kattungen konkurrerte deretter om å bli showets beste utstillingsobjekt.

For rasekatter av dette kaliberet er det ikke nok å hete Pus eller Tiger. Blant årets deltagere finner vi katter ved navn Kolinga Pink Cadillac, Supatoft Somantikks Fait D'or, Adaugsl Okina Mimi-of-Kassaro og Zendique Hokey Pokey.

Fint skal det være når du konkurrerer om en av katteverdenens mest prestisjetunge priser!