Marte W. Goksøyr om abortkrangelen: – Støtter Hareide

Samfunnsdebattant Marte Wexelsen Goksøyr (36) har selv Downs syndrom, og synes det er bra at Erna åpner for å endre abortloven.

Fredag ettermiddag tar Marte Wexelsen Goksøyr (36) imot VG i leiligheten sin i Oslo. Goksøyr er en profilert forkjemper for funksjonshemmedes rettigheter, og er en av dem som er for at abortloven endres.

– Jeg støtter Hareide i alt han gjør, sier hun.

– Fordi han støtter meg. Både han og partiet hans støtter det jeg også brenner for.

– Da snakker du om det at dere begge går ut mot det dere kaller et sorteringssamfunn?

– Riktig. Da er jeg også i fare. De kan jo sortere meg bort og. Jeg har jo Downs syndrom.

Bakgrunn: Erna Solberg klar for å endre abortloven

Det siste døgnet har det vært full abortkrangel mellom partiene, etter at statsminister Erna Solberg gikk ut og sa at hun vil vurdere å endre abortloven for å beholde KrF på sin side av politikken.

Blant annet er hun åpen for endringer i den omstridte bestemmelsen som gir rett til abort i tilfelle det ufødte barnet diagnostiseres med alvorlig sykdom, for eksempel Downs syndrom.

Utspillet har møtt kraftig motstand i egne rekker. Både Venstre og Unge Høyre er klokkeklare på at de er imot at abortloven røres.

Det var KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad i VG tidligere torsdag krevde svar fra både Ap og Høyre om viljen til å åpne opp abortloven for forhandlinger. Arbeiderpartiets Hadia Tajik svarte blankt nei.

– Skremmende og krenkende

Goksøyr står imidlertid på den andre siden i debatten. Da hun møter VG fredag, har hun på en T-skjorte med påskriften «utrydningstruet».

– Jeg tenkte den var perfekt for dette, sier hun og smiler.

– Hva synes du om abortloven som den er i dag?

– Jeg ønsker lover som hindrer å skape et samfunn som ønsker å sortere bort fostre man regner som mindre perfekte. Det må ikke bli en rettighet å få såkalte perfekte barn, hva nå det er, sier Goksøyr.

Gir seg aldri

– Hvordan er det å leve med Downs syndrom?

– Jeg har bare ett ekstra kromosom. Jeg er et menneske, sier Goksøyr , og deler et ønske hun har:

– At Hareide så fort som mulig blir statsminister.

Hun vil ikke gi seg med å heve stemmen for saken sin.

– Jeg gir meg aldri så lenge jeg lever. Alle trenger å bli hørt og respektert som menneske. Ingen skal føle seg redde, alle skal føle seg trygge, sier Marte Wexelsen Goksøyr.

Historisk maktposisjon

Morten Dahle Stærk er generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd. Han understreker at organisasjonen ikke har noen formening om hvorvidt KrF skal til høyre eller venstre, men at de er glade for at debatten om abortloven er i gang.

– Det er det viktigste verdispørsmålet i vår tid, sier Stærk.

– KrF er nå i en historisk maktposisjon, hvor de har mulighet til å gjøre noe med disse viktige verdispørsmålene.

Han synes det blir spennende å se den endelige responsen på venstresiden, som til nå blankt har avvist at de er villige til å endre på abortloven.

– Det vi har sett nå kaller jeg forpostfekting – innledende markeringer om hvordan de ser på disse spørsmålene, sier Stærk.

– Har svakere rettsvern

– Noen mener at verdispørsmålet her handler om retten til å bestemme over egen kropp?

– Vi mener denne delen av loven, det vi kaller «Downs-paragrafen» er diskriminerende, fordi de med funksjonshemninger har svakere rettsvern enn andre foster. Vi har jo allerede et forbud mot å velge kjønn, så hvorfor skal det være lov å velge bort et foster med en utviklingshemning, spør Stærk.

Han mener at kvinnens situasjon blir godt ivaretatt i kriteriene for å få innvilget senabort.

– Dette dreier seg ikke om retten til selvbestemmelse, men om én gruppe skal være diskriminert i lovverket, sier Stærk.

Når denne debatten har lagt seg, mener han det er et annet spørsmål som bør ses på.

– Nå kommer det stadig vekk nye metoder for å finne hva slags egenskaper barnet i magen har, og etter hvert kan man ved hjelp av fosterdiagnostiske tester finne ut alt om genene dere. Det er et bredere spørsmål som bør oppta flere enn de som ellers er opptatt av verdipolitikk, sier Stærk.