UNDERSØKER MUR: Denne muren, som skiller leiligheten og Majorstuen skole, ble undersøkt grundig onsdag kveld. Krimteknikerne har påført en rosa væske som brukes til å finne spor. Foto: Tore Kristiansen

Kilder til VG: Drapsofferet skal ha tjent millionbeløp på bitcoin

INNENRIKS 2018-10-18T11:55:47Z

Flere personer i den drepte 24-åringens omgangskrets visste at han hadde tjent store summer på kryptovalutaen bitcoin. Politiet gransker nå opplysninger rundt pengesporet.

Publisert: 18.10.18 13:55 Oppdatert: 18.10.18 14:29

Ifølge TV 2 har politiet fått tips om at 24-åringen vekslet ut kryptovalutaen bitcoin i en «stor pengesum» før han ble drept i en leilighet på Majorstuen i Oslo .

Flere personer i avdødes omgangskrets forteller til VG at avdøde drev med investeringer i kryptovalutaen og at han skal ha tatt ut en fortjeneste.

Ifølge VGs kilder i miljøet rundt avdøde skal 24-åringen ha tjent et millionbeløp på bitcoin.

– De nærmeste visste om at han hadde tjent betydelige summer på bitcoin, men ingen av de han bodde med var så vidt jeg vet klar over at han hadde tatt ut et beløp den siste tiden, sier en venn til VG.

Ifølge TV 2 er politiet kjent med at det skal ha blitt oppbevart kontanter i leiligheten, og at politiet nå jobber med å kartlegge dette.

VG er ikke kjent med når avdøde skal ha vekslet ut bitcoin i norske kroner.

I midten av januar 2012 var én bitcoin verdt rundt 40 kroner. I midten av desember 2017, var én bitcoin verdt nærmere 160 000 kroner, altså en voldsom verdiøkning. I dag er én bitcoin verdt drøye 50 000 kroner.

– Vi er kjent med et tips som omhandler bitcoin, men vi vil på nåværende tidspunkt ikke gå ut med mer informasjon om etterforskningen, sa Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til TV 2 i går.

NRK skriver at en av politiets teorier er at den ukjente gjerningspersonen tok seg inn i leiligheten via et vindu for å tilrane seg penger.

I stedet skal det ha oppstått en blodig kamp der 24-åringen ble knivstukket mer enn 20 ganger, etter det NRK får opplyst.

– Funnet i stua

Mandag ved 12-tiden ble 24-åringen funnet knivdrept av en romkamerat. AMK-sentralen ble varslet. Leiligheten ligger nærmest vegg-i-vegg med Majorstuen skole, og romkameraten skal ha klatret over muren og inn i skolegården og bedt om hjelp, midt i storefri. Vitner har beskrevet ham som blodig og «hvit i maska».

Ansatte ved skolen ble med romkameraten til boligblokka, og i leiligheten ble man møtt av et forferdelig syn.

Ifølge VGs opplysninger ble 24-åringen funnet med mange knivstikk i stua i leiligheten. Av politiet beskrives åstedet som «krevende».

Ingen er så langt pågrepet eller mistenkt i saken.

Gransker fluktruter

Torsdag formiddag er det fortsatt stor etterforskningsaktivitet i leiligheten. Onsdag ettermiddag og kveld ble det gjort nøye undersøkelser av mulige fluktruter for en potensiell gjerningsperson.

Dette er, etter det VG kjenner til, de aktuelle veiene inn og ut av leiligheten. Alle disse fire veiene granskes nå intenst av politiet:

Gjennom hovedinngangen. For å komme inn til leiligheten må man først inn en dør som går til bakgården i Arbos gate 2, og deretter inn døren til Arbos gate 2 b

Over en mur som skiller hageflekken bak leilighetsbygget fra skolegården til Majorstuen skole

Over et gjerde i bakgården

Gjennom to porter som gjør at man kan komme inn i bakhagen fra veien utenfor bygget. Disse portene har alle beboerne nøkler til.

– Vi er opptatt av hvor en eventuell person har kommet til leiligheten og hvor personen har dratt. Vi er veldig opptatt av det. Alle innganger og utganger er viktige for politiet og videre observasjoner her mandag formiddag, sier politiinspektør Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt til VG.