Siv Jensen: Skuffet over Hareide

Frp-leder Siv Jensen sier hun er skuffet over at KrF-leder Knut Arild Hareide gikk inn for at partiet skulle gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Publisert: 03.11.18 11:15 Oppdatert: 03.11.18 12:08

– Jeg har opplevd et godt samarbeid med Knut Arild Hareide, men han har nå tatt et aktivt valg om å gå en annen vei, og det har skuffet meg etter så mange år med godt samarbeid.

Det sier Frp-leder Siv Jensen dagen etter at KrF-leder Hareide tapte på partiets landsmøte og det ble klart at statsminister Erna Solberg (H) får fortsette som statsminister .

Hun omtaler den siste måneden som en berg-og-dalbane i norsk politikk.

– Det har vært en reell fare for at retningen i dette landet skulle bli snudd tvert om, og at vi skulle få en venstrevridd regjering med SV med avgjørende innflytelse og makt i Stortinget. Det ville vært en regjering som etter all sannsynlighet ville reversert mye av det vi har gjort de siste fem årene, sier en lettet partileder når hun lørdag taler på Frps høstkonferanse.

– Preget

Frp-lederen viser til at det ville betydd en skjerpelse av skatt- og avgiftsnivået og betydd en kraftig reduksjon i valgfrihet innen omsorg og barnehage hvis en regjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF tok over.

– Sånn gikk det altså heldigvis ikke, sier Jensen til stor applaus fra salen.

Jensen slår fast at Frp er beredt til å samarbeide med KrF, men legger til at de er preget av at partiet ifølge henne har brukt de siste ukene på å kritisere hennes parti.

– Samtidig som jeg har hatt et ønske om å forsvare Frp, våre velgere og politikere, har jeg ventet på at KrF skal bestemme seg. Men det har ikke vært lett, sier hun, og legger til:

– Nå har de endelig bestemt seg, og det er jeg glad for. Jeg ser frem til et godt samarbeid med Kjell Ingolf Ropstad.

Ropstad er 2. nestleder i KrF og har uttalt at han er beredt til å ta over som partileder.

Jensen slår fast at hun forventer at KrF slutter å sette merkelapper på Frps politikk i tiden fremover.

– Nå må vi møtes med et mål om å snakke politikk som forener de fire partiene.

Hareide tapte

Hele den dramatiske fredagen på KrFs landsmøte pågikk det en dragkamp om de usikre delegatene – og rød side i KrF jobbet for å snu åtte blå delegater til sin side .

Det tredje alternativet om ikke å gå i regjering røk ut i første stemmerunde - og dermed ble det avgjort at KrF skal inn i regjering. Men så måtte de stemme over om det skulle være en blå eller rød regjering. Blå side vant med 98 mot 90 stemmer.

KrF skal dermed søke regjeringssamarbeid med Høyre, Frp og Venstre.