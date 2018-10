TOSPANN: Partileder Knut Arild Hareide og generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i Kristelig Folkeparti. Foto: Trond Solberg

Fylkesleder ut mot Hareides krisemøte: – Utidig innblanding

INNENRIKS 2018-10-22T10:22:24Z

Fylkesleder Hege Irene Fossum reagerer kraftig på at partiledelsen i KrF hasteinnkaller til møte om hvordan delegater til landsmøtet skal velges, bare timer før hennes fylke, Buskerud, skal gjøre nettopp det.

Publisert: 22.10.18 12:22 Oppdatert: 22.10.18 12:58

– Å forsøke å endre spillereglene når prosessen allerede er i gang, synes jeg er en utidig innblanding. Det vil forrykke hele prosessen dersom de skulle vinne frem, sier Fossum til VG.

Hun er leder i Buskerud KrF, som klokken 18 i kveld skal avholde et utvidet fylkesstyremøte på Sole hotell på Noresund og velge fylkets seks delegater til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.

Krisemøte

På landsmøtet 2. november skal KrF avgjøre om de skal felle Erna Solbergs regjering og danne regjering med Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister, eller gå inn og bli en del av dagens Solberg-regjering.

Mandag ettermiddag har partileder Knut Arild Hareide kalt inn til et ekstraordinært møte i KrFs landsstyre for å diskutere prosedyrene for valg av delegater til landsmøtet.

Det skjer etter at Hareide i helgen gikk på et kjempenederlag i Rogaland KrF , der 15 av fylkets 16 delegater vil stemme mot Hareides råd om et Ap-samarbeid.

Rett før helgen gikk det også ut en epost fra partiledelsen til fylkeslederne med oppfordring om å velge delegater som speiler mindretallet.

I øyeblikket leder høyresiden i partiet over Hareide med 66 delegater mot 40, viser VGs delegatoversikt .

Liker ikke utfallet

Fylkeslederen i Buskerud er ikke i tvil om hvorfor det er kalt inn til krisemøtet mandag ettermiddag.

– Lokallag rundt omkring i hele landet har valgt delegater til årsmøtene i fylkene på den måten vi alltid har gjort det. Da mener jeg det er oppsiktsvekkende om partiledelsen nå, når prosessen er komme langt av gårde, skal gå inn og forsøke å endre spillereglene bare fordi de ikke liker utfallet, sier Fossum.

– Hvorfor tror du dette skjer nå?

– Jeg tror det handler om at noen forsøker å sikre seg det flertallet man vil ha på landsmøtet. Man vil forsøke å skaffe seg et resultat på landsmøtet. Jeg mener det er uryddig å endre reglene fordi det ikke går den veien man ønsker. Skal prosessen ha legitimitet i partiet, så må spillereglene ligge fast, sier Fossum.

For sent nå

Hun sier hun hadde vært åpen for å diskutere andre måter å velge delegater på, hvis det hadde skjedd tidligere.

– Skulle vi ha fulgt andre regler, så måtte den diskusjonen ha skjedd i forkant. Men det var ingen som problematiserte dette før årsmøtet i Rogaland sendte en delegasjon med klar overvekt av «blå» delegater, sier Fossum.

Hun er svært bekymret for utfallet av ettermiddagens møte.

– Hvis partiledelsen nå vil forsøke å overstyre og instruere fylkeslagene, og endre prosessen når den er godt i gang, så er jeg dypt bekymret for at de vil skape mer usikkerhet om prosessen og øke risikoen for at partiet vil være splittet etter landsmøtet, sier Fossum.

Ifølge Dagbladet foreslo nestleder Kjell Ingolf Ropstad på partiets sentralstyremøte 11. oktober at det skulle sendes ut retningslinjer til fylkeslagene, men det «ønsket man ikke».

– Så fylkeslagene er jo suverene i å bestemme dette. men jeg tror det er klokt å speile forsamlingen, sier han.