FORKLARER SEG IKKE: Den 42 år gamle kvinnen, som er tiltalt for drapet på sin ekssamboer og sin egen far, kommer etter alt å dømme ikke til å forklare seg for Kristiansand tingrett. Foto: Ådne Husby Sandnes / VG

Syvbarnsmor tiltalt for to drap: Kjemper mot undercover-bevis

INNENRIKS 2018-10-31T04:36:21Z

En spektakulær undercover-operasjon er blant bevisene mot syvbarnsmoren som er tiltalt for to drap i Kristiansand. Deler av samtalene kvinnen hadde med undercover-agenten «Anna», ønsker hun å forhindre at retten skal få høre.

Publisert: 31.10.18 05:36

Etter en fire og et halvt år lang etterforskning, mener påtalemyndigheten at det kan bevises at den 42 år gamle kvinnen drepte sin ekssamboer Øystein Hagel Pedersen (67) i april 2014 og sin egen far i 2002.

Ble venn med UC-agent

Mange spørsmål står likevel ubesvart når rettssaken starter i Kristiansand tingrett 12. november.

Kvinnen har nektet å forklare seg til politiet som siktet, og vil etter alt å dømme ikke forklare seg for retten.

Dermed er et av påtalemyndighetens viktigste bevis en nærmere tre år lang hemmelig operasjon, hvor undercover-agenten «Anna» infiltrerte syvbarnsmoren liv.

Ifølge VGs opplysninger skal «Anna» og kvinnen hatt rundt 50 møter. De to skal også ha fått et vennskapelig forhold.

Politiet skal gjennom denne operasjonen ha fått viktige opplysninger som styrket drapsmistanken mot den 42 år gamle kvinnen.

Overfor VG har kvinnen fortalt hun en dag fikk en invitasjon i postkassen som lokket med muligheten til å vinne en designerveske, hvis hun møtte opp på et arrangement på Hotell Norge i Kristiansand.

Syvbarnsmoren skal så ha troppet opp på hotellet og videre ha vunnet designervesken.

– Der satt det fire damer rundt et bord. Jeg fikk mange merkelige spørsmål, har den 42 år gamle kvinnen sagt.

Overfor VG har kvinnen tidligere hevdet at hun på et senere tidspunkt avslørte undercover-agenten som politi.

Er det lovlig?

Men er det lovlig for påtalemyndigheten å legge frem samtalene mellom den tiltalte kvinnen og UC-agent «Anna» for tingretten som bevis?

Det er et grunnleggende rettsstatsprinsipp at den som er mistenkt for en straffbar handling, har rett til å forholde seg taus.

Har Agder-politiet respektert denne retten?

Påtalemyndigheten, ved statsadvokat Leif Aleksandersen, vil ikke kommentere innholdet i de hemmelige samtalene mellom kvinnen og UC-agent «Anna».

– Vi mener samtalene er lovlig ervervede bevis. Vi er av den oppfatning at samtalene ikke er avhør, og at hun dermed ikke har hatt rett til å bli gjort oppmerksom på rettigheten til å forholde seg taus, sier Aleksandersen til VG.

Kvinnens forsvarer, Olav Sylte, er av en helt annen oppfatning. Han har begjært at deler av undercover-samtalene ikke skal legges frem for retten, fordi han mener samtalene er innhentet på ulovlig vis.

– En fremleggelse av samtalene, vil innebære en gjentagelse av denne ulovligheten, sier Sylte.

Onsdag avholdes det rettsmøte i Kristiansand tingrett om disse spørsmålene. Både påtalemyndigheten og forsvarer vil være til stede.

– Hvorfor er det viktig for dere å avskjære beviset?

– Det er viktig med tanke på loven. Man må følge loven. Så må retten ta stilling til om politiet har fulgt loven, sier Sylte.

Lite praksis

Politiets adgang til å innhente bevis gjennom undercover-virksomhet, eller såkalt infiltrasjon, er ikke nedfelt ved lov.

Det er likevel en lovlig måte å innhente bevis på, men det forutsetter at politiet gjennomfører infiltrasjonen innenfor rammer som i hovedsak bygger på dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

I Norge er det lite praksis på området. Høyesterett har behandlet et noe lignende tilfelle i 1999.

Saken gjaldt en verksbetjent i et fengsel som angivelige skulle ha hjulpet en fange i å rømme.

Lagmannsrettens fellende dom ble opphevet fordi påtalemyndigheten hadde benyttet en forklaring som var tatt opp ved hjelp av skjult mikrofon og båndopptaker.

I høyesterettsavgjørelsen vises det til at politibetjenten som var undercover uttrykkelig spurte verksbetjenten om hans medvirkning til fangens flukt.

Høyesterett kom til at forklaringen var ulovlig innhentet og at man ikke i tilstrekkelig grad hadde respektert verksbetjentens rett til å forholde seg taus under den skjulte operasjonen.