Sonja (39) om flommen i Luster: – Verste flommen vi har opplevd

INNENRIKS 2018-10-15T16:56:50Z

Flommen i Luster kommune har forårsaket store skader på veier og broer. Noen får heller ikke muligheten til å flytte hjem med det første, ifølge ordfører.

Publisert: 15.10.18 18:56 Oppdatert: 15.10.18 20:26

Søndag ble flomvarselet i Luster kommune oppgradert til rødt farenivå. Mandag morgen bekrefter ordfører Ivar Kvalen i Luster kommune at 35 personer ble evakuert og at flommen har forårsaket store skader.

– Vi er i ferd med å skape et overblikk over situasjonen. Det er store skader på veier, infrastrukturer og broer, forteller Kvalen til VG.

Ifølge ordføreren jobber kommunen og Statens vegvesen med å gå gjennom de mest utsatte områdene.

– Når stedene er klarert, vil folk få tilbakemelding om på om de kan flytte hjem, forteller Kvalen, og legger til:

– Men det er noen som ikke kan flytte tilbake på grunn av store skader, sier han.

– Trodde det skulle bli verre

Natt til søndag ble Sonja Kristin Bjørnevåg (39) og familien evakuert da regnmassen begynte å øke og elven begynte å stige.

– Vi var veldig bekymret. Det virket ikke som regnet hadde tenkt å gi seg med det første, forteller Sonja Kristin Bjørnevåg til VG.

Mandag formiddag fikk familien endelig besøke boligen sin igjen etter den massive flommen herjet i Luster kommune.

– Det har kommet inn en del vann i inngangspartiet og på kjøkkenet, men jeg trodde faktisk det skulle bli verre, sier hun.

Planen er å flytte tilbake til boligen i kveld, men gulvet må sannsynligvis byttes ut.

– Det samme skjedde i 2009, men denne flommen er den verste vi har opplevd hittil.

Flydde inn nødaggregat

Søndag kunne VG melde at noen husstander i Luster kommune var uten strøm. Mandag formiddag bekrefter ordføreren at et fåtall fortsatt er uten strøm.

– Mandag morgen var det en gård i øvre del av Øyane som fortsatt var uten strøm, men der har vi nå flydd ut med et nødaggregat, slik at også de skal ha fått tilbake strømmen, sier informasjonssjef Øyvind Breivik i Hydro Energi til VG.

Informasjonssjefen legger ikke skjul på at det har vært en hektisk helg.

– Da vi så på værmeldingen at det skulle bli både vått og varmt, tok vi aktive grep med en gang for å bygge en buffer i magasinene våre. Mannskapene våre har jobbet hardt gjennom helgen for å gjøre effekten av flommen minst mulig, men med en kombinasjon av veldig kraftig nedbør og høy temperatur, var det umulig å unngå en flomsituasjon, forteller Breivik.

– Fornøyd

To av de evakuerte var søskenparet Brynhild Bolstad og Halvard Johan Bolstad, som begge bor langs Mørkrisdalselvi. De ankom Skjolden Hotell søndag kveld etter at en bakke under huset hadde rast ut hele dagen.

Mandag morgen kunne Brynhild dra tilbake til huset sitt.

– Det går bra! Vi har kommet oss ut av hotellet og er på vei til huset nå. Det er ikke noe vann som har kommet i huset, så jeg er fornøyd, sier Brynhild Bolstad til VG.

13 geiter reddet

Søndag formiddag startet bekymringene for alvor da mye vann kom inn i Fortunsdalelva og geitene ble rammet. Gårdsdriver Torkjell Sollesnes dro til fjøset for å se etter geitene, da han så at vannet sto opp til livet på geitene .

Gårdsdriveren måtte flytte på geitene til høyloftet.

– Da vi etter frokost så ut av kjøkkenvinduet og fjøsbroen kom seilende nedover, skjønte vi at noe var galt, sa Torkjell Sollesnes til VG på søndag.

Da de skulle se til låven igjen, oppdaget de at den hadde flyttet på seg 50 meter ned med vannmassene.

Brannvesenet kom med tre menn som sjøsatte en gummibåt. Deretter brukte de motorsag og sagde seg inn i fjøset. Men ifølge gårdsdriveren ble det litt dramatisk da en av geitene hoppet ut i fjorden.

– Det virket som den var veldig redd og ble urolig fordi alle de andre var vekk, og den sto igjen alene uten flokken med et fremmed menneske, sa Sollesnes.

Geiten klarte heldigvis å svømme i land på egen hånd.

I tillegg til å huse mange dyr, hadde gårdseieren Sollesnes 15 gjester på besøk over den flomrammede helgen – deriblant datteren Silje Sollesnes med samboer og to barn.

– Det var ikke helt planlagt dette nei, sa hun til VG søndag, da både hun og de andre egentlig skulle vært dratt avgårde på vei hjem fra høstferie, men var hindret på grunn av oversvømt vei.

Mandag kveld meldte det folksomme gårdsbruket om at de hadde mottatt matforsyning via helikopter.

– Det er fremdeles ufremkommelig her, og vi kommer ikke ut. Men vannet har sunket og vi håper arbeid med vannmassene og veiene gjør at vi kommer oss ut i morgen, skrev hun i en melding til VG mandag.