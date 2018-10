TILTALT: VG avslørte i 2016 at forsvarsadvokaten Amir Mirmotahari ba en torpedo om kidnappe og dope ned et voldtektsoffer. Nå er han tiltalt for en rekke alvorlige forhold. Foto: Tore Kristiansen

Advokat tiltalt for drapsplaner

INNENRIKS 2018-10-12T11:00:26Z

Den kjente advokaten Amir Mirmotahari er tiltalt for en rekke alvorlige forhold, blant annet drapsforbund og forbund om kidnapping.

15. juni 2016 avslørte VG at forsvarsadvokaten ba en torpedo om å kidnappe og dope ned et voldtektsoffer.

Dagen etter aksjonerte politiet og pågrep advokaten, som ble varetektsfengslet og ble løslatt i mars i år.

Etter en lengre etterforskning mente politiet å kunne bevise svært mange alvorlige forhold.

Nå er han tiltalt for drapsforbund, forbund om kidnapping, motarbeidelse av rettsvesenet, brudd på taushetsplikten, grov økonomisk utroskap, medvirkning til uriktig forklaring for retten og brudd på bokføringsloven.

Det er ukjent når rettssaken starter i Oslo tingrett.

Ifølge tiltalen skal Mirmotahari høsten 2015 i Oslo, eller andre steder på Østlandet, ha inngått en avtale med en mann om at han skulle reise til Iran og ta livet av torpedoen Raein Rueintan mot 200 000 kroner.

I mai 2015 inngikk han ifølge tiltalen en avtale med en mann om at han skulle få ukjente menn til å bortføre og dope ned den fornærmede i en sak hvor Mirmotahari var oppnevnt som forsvarer.

Målet var å holde den fornærmede unna rettssalen – slik at hans voldtektstiltalte klient skulle gå fri. Hele samtalen ble tatt opp, og VG kunne gjengi samtalen.

– Siden hun er en junkie-dame så er det liksom ikke så nøye, sa Mirmotahari blant annet på opptaket .

Ifølge tiltalen skulle fornærmede etter avtalen bortføres og dopes ned i dagene forut for og under rettssaken som skulle gå fra 27. til 29. mai i 2015, slik at politiet ikke ville finne fornærmede og at hun dermed ikke fikk møtt for avgi vitneforklaring.

Inntil sommeren 2016 var Amir Mirmotahari en kjent forsvarsadvokat.

Som advokat hadde han som oppgave å fremme rett og hindre urett. I september 2016 ble Mirmotahari stemplet som «uskikket som advokat» og fratatt bevillingen.

Før det drev han sitt eget advokatfirma med syv ansatte og hadde mange klienter. Han var også øverste leder for en rekke selskaper, med samlede verdier i hundremillionersklassen, primært innen eiendom.

