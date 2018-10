BEKLAGER: Mazyar Keshvari (Frp) beklager, og sier gjennom sin advokat at han håper å tilbakebetale det han skylder så fort som mulig. Foto: Tore Kristiansen

Frps Keshvari beklager feilaktige reiseregninger

INNENRIKS 2018-10-17T16:39:51Z

Den profilerte Frp-politikeren Mazyar Keshvari innrømmer å ha oppgitt en rekke feilaktige reiseregninger. Til sammen er Stortinget fakturert for reiser til en verdi av 290.000, som ikke kan dokumenteres.

Publisert: 17.10.18 18:39

Siden høsten 2016 har Stortinget utbetalt penger til Frp-politikeren for reiser han aldri har foretatt, viser en stor gjennomgang Aftenposten har gjort.

Avisen har avdekket at Keshvari har levert udokumenterte krav på minst 36.000 kroner i reiseutgifter, mens det kan dokumenteres at han i tidsrommet han fakturerer for i realiteten har oppholdt seg i hovedstaden.

290.000 i udokumenterte reiseregninger

Ifølge gjennomgangen har politikeren i tidsrommet november 2016 til august 2018, levert reiseregninger for over en halv million kroner til Stortinget.

Av dette utgjør 290.000 kroner reiser som ikke er dokumentert.

Aftenposten understreker imidlertid at de ikke kan dokumentere at hele summen gjelder fiktive reiser.

Aftenposten har snakket med flere lokale ledere i partiet, som opplyser at Keshvari ikke har vært til stede på tidspunkt han oppgir å ha besøkt lokallag. Til sammen har han fakturert 116.000 kroner for reiser der det bestrides at han har vært på besøk, ifølge avisen.

Ønsker å rette opp

Keshvari har ifølge avisen blitt forelagt at Aftenposten har fått innsyn i reiseregningene og har vært sykemeldt siden 9. oktober.

Keshvaris advokat, Arve Lønnum, uttaler seg på vegne av politikeren, og sier til VG at klienten hans erkjenner å ha fått utbetalt for mye.

– Han gjør ikke noe som helst for å benekte det Aftenposten har fremlagt. Han erkjenner at han har fått utbetalt for mye i reisegodtgjørelse i en periode. Han har bedt meg rydde opp slik at han får tilbakebetalt det han skylder, og det er vi i gang med, sier Lønnum.

Han opplyser at Stortinget sitter med oversikter og dokumentasjon, og at de skal få klarhet i dette ganske raskt.

– Jeg har sendt et brev til Stortingets direktør, hvor jeg opplyser om at Keshvari har levert feil reiseregninger. Det brevet sendte jeg i går. Keshvari har bedt meg finne ut hva som er det eksakt riktige beløpet, og vi er i gang med en gjennomgang av dette. Vi skal finne dette tallet så fort som mulig, forteller han og legger til:

– Han ønsker å gjøre opp for seg og er veldig lei seg og opptatt av å rette opp i de feilene han har gjort.

Advokaten har også sendt en uttalelse på vegne av Keshvari:

«Ved en rekke anledninger har han levert feil reiseregninger til Stortingets administrasjon, og fått utbetalt penger han ikke skulle fått. Han vil ikke gjøre noe forsøk på å forsvare og bortforklare dette og gir en uforbeholden unnskyldning. Han innser det han har gjort er uakseptabelt og er svært preget av dette. Han beklager dypt overfor både partikolleger, kolleger på Stortinget, velgere og skattebetalere for feilene han har begått og misbruket av tilliten han har fått».