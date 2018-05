VANDREREN: Terje Larsen vandret mellom hytter som han brøt seg inn i. Han har forklart fenomenet slik: «Har jeg først begynt å gå, klarer jeg ikke å stoppe». Foto: Terje Lisødegård / gd

«Vandreren» funnet død

Publisert: 15.05.18 21:55 Oppdatert: 15.05.18 22:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-15T19:55:25Z

Politiet bekrefter at Terje Larsen, mest kjent som «Vandreren», er funnet død ved en hytte vest for Gjøvik.

Terje Larsen (60) var mannen som i mange år brøt seg inn i hytter over store områder.

Han var spesielt aktiv i Oppland og Buskerud og skal ha brutt seg inn i mer enn tusen hytter på sine vandringer. Derav navnet «Vandreren».

– Jeg kan bekrefte at det var Terje Larsen som ble funnet død ved en hytte i Korperuddalen. Politiet har vært på stedet og foretatt undersøkelser. Det var mindre skader på den døde mannen som ikke umiddelbart kan si noe om dødsårsak. Det blir undersøkt nærmere, sier operasjonsleder Per Solberg ved Innlandet Politidistrikt.

En av de siste dommene kom i 2013. Da erkjente Terje «Vandreren» Larsen straffskyld for til sammen syv hytteinnbrudd og forsøk. Politiet utelukket ikke at det kunne dreie seg om innbrudd i flere hytter og bad folk sjekke hyttene sine. Flere medier skrev da at Larsen var dømt for innbrudd i tilsammen 664 hytter. Man regnet med at han hadde brutt seg inn i langt flere.

– Han har selv vist politiet området der han har operert, på begge sider av Hallingdalselva. Han er meget samarbeidsvillig og fremstår ikke med noen forbrytersk vilje, sa forsvarer Annie Braseth om Larsen i 2013.

Operasjonsleder Per Solberg opplyser at pårørende er varslet om dødsfallet.

I 2013 gikk VG i «Vandrerens fotpor». Her finner du VG pluss-saken.