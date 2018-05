VIL HA JOBBEN TILBAKE: Tidligere professor Nils Rune Langeland har sendt en stevning til Oslo tingrett mot Kunnskapsdepartementet, fordi han mener han fikk sparken på feil grunnlag. Foto: Kyrre Lien, VG

Nils Rune Langeland saksøker staten - vil ha jobben tilbake

Publisert: 14.05.18 16:22

Tidligere professor Nils Rune Langeland saksøker den norske stat fordi han mener Universitetet i Stavanger (UiS) ga ham sparken på feil grunnlag. – Vi forventer at han skal få jobben sin tilbake, sier Langelands advokat.

Gjennom sin advokat har Langeland sendt en stevning til Oslo tingrett mot Kunnskapsdepartementet (KD), og saken kan dermed havne i retten.

Langeland mener hans tidligere arbeidsgiver ikke hadde grunnlag for å gi ham sparken da han ble avskjediget i fjor høst .

I fjor ble det kjent at Langeland har sendt seksuelt ladede meldinger til flere unge kvinner.

Advokat: – UiS har tolket loven feil

Disse meldingene, som Langeland i ettertid beklaget , skal imidlertid bare være noe av grunnen til at han fikk sparken som professor i historie ved universitetet.

– Vi forventer at han skal få medhold i at avskjedigelsen var ulovlig, slik at han kan få jobben sin tilbake, sier Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld til VG.

Han utdyper at Langeland fikk sparken basert på statsansattelovens paragraf 26, om avskjed av statsansatte .

– Vi mener Universitetet i Stavanger har forstått loven feil og har brukt den feil. I tillegg mener vi det er en del svakheter i de faktiske omstendighetene i saksforholdet, sier Brygfjeld.

UiS skal også ha basert sin avskjedigelse av Langeland på interne forhold. Dette dreier seg hovedsakelig om alkoholmisbruk, forteller hans advokat.

– UiS har misforstått en del saker, og noen av dem er tatt ut av sammenheng. En del av forholdene avskjedigelsen er begrunnet med er også for gamle, og dermed har de ikke nok rettslig grunnlag til å gi ham sparken, sier Brygfjeld.

Fakta Statsansatteloven paragraf 26 Ifølge statsansatteloven kan en statsansatt avskjediges når vedkommende har: #Vist grov uforstand i tjenesten. #Grovt har krenket sine tjenesteplikter. #På tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter. #Ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten. #Kilde: Lovdata

Langeland: – Saken bør prøves i en domstol

Nils Rune Langeland sier han ønsker å gå til søksmål fordi han mener UiS har tolket statsansatteloven på en skjønnsbasert måte.

– Det som gjør denne saken allment interessant juridisk er at rettstilstanden på dette området bør testes. Min sak er i realiteten basert på en skjønnsbasert avskjed. Det er en radikal tolkning av loven som må prøves i en domstol, sier han til VG.

Langeland forteller at han selv har problemer med å forklare overfor andre hvorfor han har fått sparken fra universitetet.

– Det blir snakk om et julebord fra 2009, og en Facebook-melding i 2014. De har satt disse hendelsensen sammen og konstruert en fortelling etter støvsuger-metoden over en tiårsperiode. Samtidig mener de at dette er nok til å presse inn i loven, utdyper han.

Selv om avskjedigelsen hovedsakelig ikke er basert på medieavsløringene fra 2017, mener Langeland han ikke hadde fått sparken om omtalen av meldingene han sendte til unge kvinner ikke hadde blitt dekket så omfattende.

– Her står UiS fast. Hadde de kunnet påvise at jeg hadde trakassert studenter eller kolleger hadde de brukt dette i avskjedigelsen. Hadde jeg visst at jeg hadde trakassert studentene hadde jeg ikke kjempet denne saken i det hele tatt, sier han.

UiS: – Ønsker ikke å kommentere saken

Langeland har søkt Forskerforbundet om penger til å finansiere en rettssak.

– Vi har behandlet søknaden, men ønsker ikke å kommentere innholdet i saker som gjelder enkeltmedlemmer, det gjør vi av prinsipp, sier kommunikasjonsleder i Forskerforbundet, Lars Kolltveit, til VG.

I en rettssak vil advokat Brygfjeld og Langeland også argumentere for at UiS ikke ga Langeland tilstrekkelig hjelp og støtte til å bli kvitt sitt alkoholproblem.

Strategi- og kommunikasjonsdirektør ved UiS, Anne Selnes, sier til VG på vegne av rektor Marit Boyesen at saken mot Langeland er ferdigbehandlet ved universitetet.

– Vi tar dette til orientering, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, sier Selnes.

Langeland påklaget først sin avskjedigelse i desember i fjor. Ettersom det var Kunnskapsdepartementet som behandlet, og senere avslo klagen, er det nå de som saksøkes.

Overfor VG opplyser KD at de har mottatt varsel om at Langeland vil gå til søksmål for å å prøve lovligheten i avskjedsvedtaket, men sier de ikke har mottatt stevningen enda.

– Siden saken nå skal opp for domstolen, har vi ikke noe kommentar utover dette, skriver Rolf L. Larsen, avdelingsdirektør i KD, i en epost til VG.